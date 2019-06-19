Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 146-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 30 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4848; 2009, N 7, ст. 788; N 52, ст. 6453; 2010, N 31, ст. 4164; 2011, N 11, ст. 1495; N 45, ст. 6334; N 50, ст. 7362; 2015, N 1, ст. 81; 2016, N 27, ст. 4261; 2019, N 17, ст. 2028) следующие изменения:

1) в статье 15:

а) в части третьей слова "превышает три года" заменить словами "не превышает десяти лет";

б) часть четвертую дополнить словами ", и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пятнадцати лет лишения свободы";

2) в статье 263:

а) дополнить частями первой1 и первой2 следующего содержания:

"11. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном или маломерным судном, за исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи и статьей 2711 настоящего Кодекса, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

12. Деяния, предусмотренные частями первой и первой1 настоящей статьи, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

б) в абзаце первом части второй слова "Те же деяния" заменить словами "Деяния, предусмотренные частями первой и первой1 настоящей статьи";

в) дополнить частью второй1 следующего содержания:

"21. Деяния, предусмотренные частями первой и первой1 настоящей статьи, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.";

г) в абзаце первом части третьей слова "частью первой" заменить словами "частями первой и первой1";

д) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Деяния, предусмотренные частями первой и первой1 настоящей статьи, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.";

3) в статье 264:

а) в абзаце четвертом части второй слова "принудительными работами на срок до трех лет" заменить словами "принудительными работами на срок до пяти лет", слова "до четырех лет" заменить словами "от трех до семи лет";

б) в абзаце четвертом части четвертой слова "от двух до семи" заменить словами "от пяти до двенадцати";

в) в абзаце четвертом части шестой слова "от четырех до девяти" заменить словами "от восьми до пятнадцати";

г) в пункте 2 примечаний слова "статьи 2641" заменить словами "статей 263 и 2641".

Президент Российской Федерации В. Путин