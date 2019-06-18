Согласно этому документу для нетрезвых водителей, а также скрывшихся с места ДТП, по вине которых человеку причинен тяжкий вред здоровью, ответственность в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. До сих пор УК предусматривал за это лишение свободы до 4 лет.

Если в результате аварии человек погиб, то нетрезвому водителю и скрывшемуся с места происшествия будет грозить от 5 до 12 лет. До сих пор было от 2 до 7 лет. В случае гибели двух и более человек - от 8 до 15 лет. До вступления в силу этого документа УК предусматривал за это от 4 до 9 лет.

Таким образом, ответственность для нетрезвых водителей, а также скрывшихся с места ДТП повысилась практически вдвое. Такая ответственность у нас предусмотрена за умышленное убийство. Впрочем, именно к этому и стремились законодатели. По их мнению, если водитель в нетрезвом виде сел за руль, то это его сознательное действие, которое привело к гибели людей.

Напомним, что последний раз наказание для пьяных водителей в Уголовном кодексе усиливалось в 2014 году. Тогда были установлены минимальные сроки для виновников пьяных ДТП. И сделано это для того, чтобы у судей не было возможности назначить наказание ниже нижнего предела. Впрочем, согласно данным судебного департамента при Верховном суде, судьи по-прежнему довольно гуманно относятся к таким виновникам ДТП. Большинство осужденных водителей получают минимальные сроки. Единицы - по максимуму.

Скрывшихся с места аварии водителей стали наказывать как нетрезвых совсем недавно. Соответствующие поправки вступили в силу в апреле этого года. Такое колоссальное ужесточение ответственности, конечно, остановит многих из тех, кто собирается скрыться с места происшествия. Но остановит ли оно нетрезвых водителей от того, чтобы сесть за руль? Ведь никто обычно, садясь за руль, не собирается попадать в ДТП.

Если в результате аварии погиб человек, то нетрезвому водителю и водителю, скрывшемуся с места происшествия, будет грозить от 5 до 12 лет

При этом стоит отметить, что, по данным статистики ГИБДД, количество нетрезвых аварий, а также количество погибших в них людей с каждым годом сокращается. Понятно, что уже ранее принятые меры работают.

Такие же поправки в УК предусматривают сроки для тех, кто управлял в нетрезвом виде легким воздушным судном или маломерным судном. До сих пор к уголовной ответственности можно было привлечь пилотов и капитанов, которые ими работают. На частных водителей катеров и пилотов легких самолетов такая ответственность не распространялась.

Еще одна поправка в Уголовный кодекс расширяет перечень преступлений средней тяжести. К ним теперь будут относиться те, которые раньше считались тяжкими. А именно - неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы.

А к тяжким добавили неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не превышает 15 лет лишения свободы. До этого в перечне тяжких неосторожные деяния не фигурировали вовсе. То есть получается, что авария по вине нетрезвого водителя, в которой погиб человек, будет относиться уже к тяжким преступлениям.