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19.06.2019 18:50
Рубрика: Власть

Косачев объяснил, на чем основано расследование крушения MH-17

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Все спрашивают про сегодняшний голландский доклад. Вот моя первая оценка, по уже имеющейся информации. Тот факт, что Международная следственная группа (JIT) назвала имена именно россиян и одного жителя ДНР в качестве причастных к крушению рейса МН17 над Донбассом, удивить не может. Несмотря на громкое и солидное название, Группа все эти годы старательно отрабатывала единственную версию - о вине России и ополченцев, опираясь при этом на спорные данные одиозного и псевдонезависимого ресурса Беллингкэт, созданного всего за два дня до падения "Боинга" (!).
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Схема уже отработана: с ходу называют обвиняемого, затем находится якобы общественная структура, демонстрирующая "скрупулезную работу" с соцсетями и свидетелями, после этого выводам придается статус официальных, а дальше - те самые последствия, ради которых все, собственно, и затевалось: санкции, обвинения, медиакампании, суды, или даже ракетные удары, как было после очередного фейка "Белых касок" в Сирии.

С несчастным малазийским лайнером было еще проще: он стал последним аргументом для введения антироссийских санкций Евросоюзом, и именно тогда канцлер ФРГ Меркель выступила за это решение. Поэтому у уважаемых международных расследователей просто не было выбора: любой другой вывод означал бы, что практически вся политика ЕС с июля 2014 года была следствием либо ошибки, либо умышленного введения общественности в заблуждение, что стоило только европейскому бизнесу не менее сотни миллиардов Евро.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Россия считает голословными обвинения в причастности к крушению MH17

Не думаю, что сейчас есть смысл втягиваться в некие споры и дискуссии по поводу сомнительных аргументов следственной группы, или опровергать что-то, что делалось вне нашего поля зрения, без адекватного сотрудничества с нами, с участием явных подозреваемых в лице украинской стороны и в условиях крайней заинтересованности что самого следствия, что руководства этих стран и ЕС в целом.

Премьер-министр Малайзии уже высказал возражения по поводу того, как велось расследование - что Малайзию надо было привлечь к изучению черных ящиков, поскольку самолет принадлежал Малайзии, и на борту были малайзийские пассажиры. "По какой-то причине Малайзии не позволили проверить черные ящики и выяснить, что случилось. Мы не знаем, почему нас не допустили к расследованию, но мы с самого начала видели, что там слишком много политики. Цель заключалась не в том, чтобы выяснить, как все произошло. Похоже, все было сосредоточено на том, чтобы возложить вину на русских. Так нейтральные расследования не проводятся".

Россия привела контраргументы - осенью на пресс-конференции представителей Минобороны были идентифицированы фрагменты ракеты, продемонстрированные в мае прошлого года Объединенной следственной группой. Они принадлежали ракете 9М38 произведенной на Долгопрудненском производственном предприятии в 1986 году. После она попала в зенитную ракетную бригаду в Тернопольской области, переименованную в 223-й зенитно-ракетный полк ВС Украины, который ныне дислоцируется в городе Стрый Львовской области Украины.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
МИД РФ озвучил заявление о выводах по крушению Boeing над Донбассом

Какова реакция Международной следственной группы? Правильно: никакой. Это убедительное подтверждение тому, что альтернативные версии ею даже не рассматривались. Нужно было назвать какие-то имена, и это было сделано - так убедительнее. В фильмах про Джеймса Бонда также обязательно фигурировали имена майора Амасовой, генерала Гоголя и полковника Урумова. Это придает правдоподобность любому китчу про "русских злодеев".

При этом сами представители JIT откровенно говорят, что, мол, даже если эти четверо подозреваемых "не нажимали сами на кнопку", "мы считаем их ответственными за сбитый самолет MH17" - и точка. Ну просто надо же, наконец, кого-то обвинить. Чтобы теперь внимание общественности переключилось с причин и поиска истинных виновных на поиск тех, кого назвало следствие. Хороший психологический прием, но он не помогает установить истину и, в частности, дать ответы на вопросы Премьер-министра Малайзии. Не говоря уже о вопросах России. А зачем? "Хайли лайкли" она виновата, и этого достаточно заказчикам шоу.

Источник: Официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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