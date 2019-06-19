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19.06.2019 13:20
Рубрика: Легковые авто

Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.

Двигатель HR-16 имеет объём 1.6 литра, а его мощность, согласно ОТТС, составляет 113 л.с. (83 кВт). Напомним, такой мотор не в новинку для Lada Xray: например, он устанавливался на модель в специальной версии "50 Anniversary", созданную в честь юбилея АвтоВАЗа. Он допускает использование бензина АИ-92. Двигатель производится на мощностях завода в Тольятти, и по сравнению с предыдущими годами степень его локализации и качество производства выросли.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Вариатор с функцией имитации ручного переключения передач производится компанией Jatco, которая также поставляет автоматическую КП для 98-сильных Lada Granta. "В конструкции (вариатора - прим. "РГ") дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче, - рассказали о преимуществах новинки на АвтоВАЗе. - Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность".

Стоит отметить, что в случае установки вариатора дорожный просвет Lada Xray Cross не уменьшился и по-прежнему составляет 215 мм. Напомним, что "автомат" на автомобилях семейства Granta "съедает" клиренс на 15 мм.

Дата начала продаж Lada Xray Cross с вариатором и цены на новинку будут объявлены позднее. В настоящее время модель можно купить со 122-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.8 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Прайс начинается от 754 900 рублей.

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