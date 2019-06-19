Лавров рассказал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если иностранный дипломат вдруг окажется под санкциями. "Волков бояться - в лес не ходить", - подметил Лавров.

Это произошло во время церемонии открытия обновленного комплекса зданий швейцарской дипломатической миссии в Москве. Ив Россье во время выступления произнес речь, включив в нее стихотворение из русских поговорок. На что глава российского МИД предложил ему запомнить еще одну, передает РИА Новости.

Также Лавров в шутку посоветовал Россье больше доверять своим сотрудникам, намекнув на расположение резиденции посла на территории комплекса зданий дипмиссий. Строительство нового здания посольства Швейцарии в центре столицы длилось с 2014 года. В комплексе могут комфортно работать восемьдесят сотрудников.

Лавров на церемонии отметил сбалансированный подход Швейцарии к внешней политике и дал положительную оценку развитию российско-швейцарских отношений.