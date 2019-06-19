Новости

Продавцы украинских секс-рабынь задержаны в Испании 05:55
Житель Камчатки продал россиянам "виртуальную" икру на 200 тысяч 05:46
В результате землетрясения в Японии пострадал 21 человек 05:44
Пьяная жительница Магадана избила инспектора ГИБДД 05:36
Лавров рассказал послу Швейцарии поговорку на случай санкций 05:20
Старейшая жительница Европы скончалась на юге Италии 04:11
Художники из Индии "поселят" тигра в центре Владивостока 03:56
Десять человек задержаны в Испании за финансирование террористов 03:45
На востоке Лондона убили россиянина 03:15
Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев 02:44
Венесуэла получила от Красного Креста 24 тонны гуманитарной помощи 02:27
Сирена тревоги раздалась на границе Израиля и Ливана 01:55
Неисправную аккумуляторную батарею на МКС заменят в декабре 01:40
Небензя опроверг обвинения в атаках на гражданские объекты в Сирии 00:52
В порту Филадельфии изъята партия кокаина на 1 млрд долларов 00:24
Цветение Царицы ночи в Петербурге вызвало ажиотаж 18.06.2019
Дмитрий Медведев прибудет на открытие II Европейских игр 18.06.2019
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями 18.06.2019
В Японии отменили предупреждение о цунами после землетрясения 18.06.2019
Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ 18.06.2019
ООН: Мировой прирост населения сосредоточится в 9 странах 18.06.2019
Лавров отметил сбалансированный подход Швейцарии к внешней политике 18.06.2019
Обычное травянистое растение оказалось эффективным против гепатита С 18.06.2019
СК начал проверку после ремонта моста жителями Серова 18.06.2019
Слуцкий: РФ готова к попыткам размещения на Украине вооружения США 18.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 05:20
Рубрика: Власть

Лавров рассказал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Владимир Песня / РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если иностранный дипломат вдруг окажется под санкциями. "Волков бояться - в лес не ходить", - подметил Лавров.

Лавров обсудит со швейцарским коллегой российские интересы в Грузии

Это произошло во время церемонии открытия обновленного комплекса зданий швейцарской дипломатической миссии в Москве. Ив Россье во время выступления произнес речь, включив в нее стихотворение из русских поговорок. На что глава российского МИД предложил ему запомнить еще одну, передает РИА Новости.

Также Лавров в шутку посоветовал Россье больше доверять своим сотрудникам, намекнув на расположение резиденции посла на территории комплекса зданий дипмиссий. Строительство нового здания посольства Швейцарии в центре столицы длилось с 2014 года. В комплексе могут комфортно работать восемьдесят сотрудников.

Лавров на церемонии отметил сбалансированный подход Швейцарии к внешней политике и дал положительную оценку развитию российско-швейцарских отношений.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Швейцария Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного тестирования
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским