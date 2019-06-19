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Рубрика: Власть

Тарифам нужен баланс

Дмитрий Медведев запретил повышать цены на услуги ЖКХ выше уровня инфляции
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 131(7889)

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит изменения в основу формирования индексов для повышения платы граждан за коммунальные услуги. Оно позволит более жестко контролировать цены, не допуская их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.

Глава правительства в среду начал серию совещаний о достижении национальных целей развития. Фото: Дмитрий Астахов/Пресс-служба правительства/ТАСС Глава правительства в среду начал серию совещаний о достижении национальных целей развития. Фото: Дмитрий Астахов/Пресс-служба правительства/ТАСС
Глава правительства в среду начал серию совещаний о достижении национальных целей развития. Фото: Дмитрий Астахов/Пресс-служба правительства/ТАСС

Глава правительства начал серию совещаний о достижении национальных целей развития. В ходе этих встреч он намерен конкретно обсудить, как выполняются решения на каждом из приоритетных направлений, установленных президентом. "С начала их реализации прошло определенное время, и мы можем вполне адекватно, обоснованно оценить, где работа идет хорошими темпами и результаты есть, а где есть сложности, какие меры нужны дополнительно, чтобы к 2024 году выйти на выполнение поставленных задач", - рассказал премьер о содержании совещаний. Первое посвятили экономике и жилищному сектору.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Национальные цели развития предполагают, что российская экономика будет расти темпами выше среднемировых и войдет в первую пятерку крупнейших экономик мира. Также планируется значительное повышение производительности труда, увеличение несырьевого экспорта, в том числе экспорта машин, оборудования, сельскохозяйственной продукции. "Задачи весьма непростые, особенно с учетом текущей ситуации", - заметил Медведев. Ситуация несколько отличается от прошлого года, когда рост ВВП преодолел 2 процента. В начале 2019 года динамика экономического развития выглядит хуже, для чего имеются и объективные причины. К ним премьер отнес нестабильность рынков, замедление глобальной экономики, осторожность инвесторов, низкий потребительский спрос, санкции, торговые войны. Финансово-экономический блок правительства должен учитывать эти риски. "Учитывать, а не использовать для оправдания того, почему у нас нет необходимых изменений, готовить адекватные меры для снижения этих рисков", - подчеркнул Медведев.

"По сути, нам нужны дополнительные меры для того, чтобы несколько разогреть экономику уже в этом году", - сказал он.

От экономического роста напрямую зависит повышение благосостояния граждан, возможности государства для борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми. "Тема очень важная и резонансная, требующая очень внимательной и скрупулезной работы всех органов власти", - подчеркнул премьер-министр.

В части жилищного строительства ситуация тоже достаточно сложная, признал Медведев. К 2024 году не менее 5 миллионов семей должны ежегодно улучшать жилищные условия, включая участников долевого строительства, переселенцев из аварийного жилья, семьи, которые на собственные деньги или на кредиты построили индивидуальный жилой дом или получили жилье на условиях социального найма. В качестве важнейшего инструмента для выполнения этой задачи правительство рассматривает ипотечное кредитование. "Мы рассчитываем, что процентные ставки по таким кредитам будут последовательно снижаться и к 2024 году опустятся ниже 8 процентов годовых, а количество ежегодно выдаваемых кредитов вырастет в полтора раза", - сказал глава кабмина.

Нам нужны дополнительные меры для того, чтобы несколько разогреть экономику уже в этом году

Медведев также сообщил о подписанном постановлении, которое вносит изменения в основу формирования индексов для повышения платы граждан за коммунальные услуги. Сегодня для субъектов Федерации устанавливается предельный индекс роста оплаты услуг ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы повышать. "Далеко не все эти основания справедливы, - заявил премьер. - Теперь таких оснований в соответствии с этим документом стало меньше". Тарифные дисбалансы не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей, пояснил он. К тому же регионам придется согласовывать повышенный рост тарифов с Федеральной антимонопольной службой.

Власть Работа власти Экономика ЖКХ Правительство Председатель Правительства Регулирование тарифов в ЖКХ
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