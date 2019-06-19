На XVI Конкурсе Чайковского начались прослушивания скрипачей

Соревнование то и дело превращалось в концерт. По итогам первого дня ясно, что уровень участников этого года очень высокий, и жюри придется трудно.

Обязательная программа первого тура технически сложная и насыщенная по содержанию. Каждый должен сыграть Адажио и фугу или Чакону Баха (к слову, шесть человек в этот день выбрали Чакону), два Каприса Паганини (один из которых - 24-й) и "Вальс-скерцо" Чайковского. Тем интереснее выбор пьес по усмотрению конкурсантов (общая продолжительность программы первого тура должна быть не менее 40 и не более 50 минут). Музыканты выбрали сочинения Чайковского, Венявского, Изаи, Сен-Санса, Шостаковича, Гершвина и Фролова.

Первой по жеребьевке выступила в прослушиваниях конкурса скрипачей Ольга Волкова (концертмейстер Симфонического оркестра Мариинского театра), которая произвела на аудиторию впечатление зрелостью и убежденностью своих интерпретаций: особенно в прелюдиях Шостаковича и Третьей сонате Изаи. С большой энергией и внутренней силой прозвучала Чакона Баха, где проявилась и музыкальность, и чувство формы конкурсантки.

В исполнении другого россиянина Равиля Ислямова Чакона звучала с ясностью и глубиной. Два Каприса Паганини также прозвучали безупречно. Соната-фантазия памяти Ойстраха Фролова стала логичным завершением программы музыканта.

Стройно и сбалансированно провела первый тур Чиса Китагава из Японии. После "Элегической поэмы" Изаи зал наградил ее овацией.

Отличный ансамбль сложился у Маюми Канагавы из США в исполнении "Вальса-скерцо" Чайковского с Шолпан Барлыковой (пожалуй, лучшего концертмейстера первого дня). Технично и энергично Магоми исполнила два Каприса Паганини. Удачные моменты были в Чаконе Баха и произведениях Гершвина.

Эмоционально и артистично выступила Хаттори Моне из Японии. Правда, после исполнения "Вальса-скерцо" Чайковского ей с трудом удалось переключиться на Адажио и фугу из Третьей Сонаты Баха. Но Фантазия на тему из оперы "Фауст" Венявского прозвучала великолепно.

Чой Элли, напротив, начала с сочинения Баха (как и Хаттори, она выбрала Адажио и фугу из Третьей сонаты). Логичнее после этого звучал уже "Вальс-скерцо" Чайковского, а кульминацией программы стал "Вальс-каприс" Изаи-Сен-Санса, сыгранный на эмоциональном подъеме.

В вечерних прослушиваниях особо хотелось бы отметить Диану Пасько (Россия). Свое выступление, также как и Ольга Власова и Равиль Ислямов, она превратила в сольный концерт. Обязательная программа, звучавшая несколько раз подряд в этот день, поразила новыми, индивидуальными нюансами

Отлично выступил и бельгиец Марк Бушков, завершивший программу дня.

Прямая речь

Ольга Волкова, участница конкурса:

- Впечатления очень хорошие, потому что энергетика в зале очень сильная. По моим ощущениям, публика слушала с особым интересом и благодарностью. В такие мгновения перестаешь размышлять о технических моментах и хочется просто творить.

Я не могу сказать, что бываю собой до конца довольна: всегда найду, к чему придраться. Ужасный перфекционист! Сегодня довольна тем, что смогла расслабиться на сцене. Смогла перестать думать о том, что это конкурс. В какой-то момент стала играть, как на концерте. Наверное, лучше получилась Чакона Баха. Если говорить о проблемах, то это четыре несчастных такта с децимами в 24-м Каприсе Паганини. Когда-то в детстве я их играла на сцене, и они у меня не получились. С тех пор, когда подхожу к этому месту, включается внутренний голос: "А вдруг не получится". Я их честно-честно умею играть!

Диана Пасько, участница конкурса:

- Прямо сейчас, после выступления чувствую радость и счастье от музыки, от музицирования с замечательной пианисткой Шолпан Барлыковой, от родных стен Московской консерватории, где я училась в классе у легендарного профессора Майи Глезаровой, от инструмента: я играю на скрипке Антонио Страдивари 1723 года, предоставленной мне в кратчайшие сроки Госколлекцией по просьбе ректора консерватории Александра Сергеевича Соколова (эту скрипку я получила только в субботу). Меня переполняют эмоции!

Это большая ответственность, играть даже в первом туре конкурса Чайковского. Хотя, конечно, стараешься абстрагироваться.

Что сегодня удалось? Прежде всего, передать месседж, как я понимаю то или иное сочинение. Да, у меня есть концертный опыт за плечами. Есть секретики, как у любого музыканта, наверное. Но мы все - живые люди, так что и "физика" присутствует. Но, в принципе, я довольна. Нужно будет потом переслушать запись.

Кстати

В первом туре участвуют 23 скрипача из 12 стран (возраст: 17 лет - 31 год). По результатам видео отбора были допущены еще двое: Дмитрий Удовиченко из Украины и Джиббоне Джузеппе из Италии, но они отказались от участия в конкурсе.

Семеро россиян примут участие в скрипичном соревновании: четверо - впервые (Равиль Ислямов, Анна Савкина, Диана Пасько, Ольга Власова), а трое - повторно (Айлен Притчин, Леонид Железный, Сергей Догадин).

Первый тур Конкурса проходит в Малом зале Консерватории с 18 по 20 июня. Результаты тура объявят в ночь на 21 июня.