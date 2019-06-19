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Названа дата презентации юбилейной версии Samsung Galaxy Note 10

19.06.2019,  
10:40
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Линейка Note среди смартфонов Samsung всегда стояла особняком. Первое устройство в этом модельном ряду появилось в 2011 году со скромной по нынешним меркам диагональю экрана в 5,3 дюйма. Именно этот аппарат задал в мобильной индустрии новую тенденцию на увеличение размеров дисплеев, которая сохраняется и по сей день.

Издание CNET со ссылкой на собственные источники сообщает, что 7 августа в Нью-Йорке корейский производитель представит юбилейную версию Galaxy Note 10. Мероприятие должно получить уже ставшее традиционным название Unpacked (распаковка).

Как сообщалось ранее, ожидается, что, помимо стандартной модели, будет представлена и старшая версия с приставкой Pro.

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В Samsung эту информацию пока никак не комментируют, поэтому стоит дождаться официальных заявлений.

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