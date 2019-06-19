Новый президент Сальвадора раздает указы через Twitter

Новый глава Сальвадора Найиб Букеле, занявший свой пост в начале июня, раздает все свои указы через социальные сети. Журналисты уже прозвали его президентом Twitter. Как сообщает El Mundo, именно эту соцсеть он превратил в официальный вестник.

Через Twitter Букеле отдал приказы об увольнении ряда чиновников, связанных с предыдущей администрацией. Например, от своей должности был отстранен внук бывшего президента Сальвадора Санчеса Серена, возглавлявший ведомство, занимающееся выдачей паспортов - министру безопасности было поручено найти ему замену. Другое громкое увольнение коснулось директора по технологическим инновациям: Букеле приказал нанять трех техников за те же деньги, что получал один высокопоставленный чиновник. Президент Сальвадора также распорядился закрыть пять секретариатов, в результате чего 400 чиновников остались на улице.

Букеле благодаря своим сообщениям в Twitter превратился в президента с самым высоким рейтингом в мире - его поддерживает 71% граждан страны, а на его страницу в соцсети подписаны полмиллиона человек.

Однако будущее главы государства теперь зависит от того, сможет ли он выполнить свои предвыборные обещания, также щедро раздаваемые в социальных сетях. В частности, Букеле заявил, что сможет улучшить инфраструктуру страны, создать международную комиссию, которая позволит покончить с коррупцией.

В то же время газета отмечает, что самого Букеле прокуратура подозревает в налоговом мошенничестве, а в местных СМИ циркулирует список его друзей и родственников, которые теперь могут получить высокие должности.