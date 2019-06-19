Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 142-ФЗ "О внесении изменения в статью 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 30 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Внести в абзац первый части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 31, ст. 4208; 2011, N 1, ст. 54; 2014, N 30, ст. 4278; 2016, N 27, ст. 4286) изменение, дополнив его после слов "особого противопожарного режима" словами ", режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров,".

Президент Российской Федерации

В. Путин