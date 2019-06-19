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19 июня 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 142-ФЗ "О внесении изменения в статью 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 17 июня 2019 г.
Опубликован 19 июня 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

Россиян будут штрафовать ради защиты лесов

Принят Государственной Думой 30 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Внести в абзац первый части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 31, ст. 4208; 2011, N 1, ст. 54; 2014, N 30, ст. 4278; 2016, N 27, ст. 4286) изменение, дополнив его после слов "особого противопожарного режима" словами ", режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров,".

Президент Российской Федерации

В. Путин