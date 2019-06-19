Права дольщиков защитит новый закон

- Мы даем регионам возможность создавать специализированные организации специально для достройки проблемных объектов за счет средств и государственного бюджета, и бюджетов регионов, и других инструментов, - заявил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Помимо этого, поправки исключили любые опосредованные схемы привлечения средств дольщиков - в частности, через паевые инвестиционные фонды и ценные бумаги.

- Никаких ПИФов, никаких ценных бумаг при покупке квартиры больше использоваться не будет. Никто не должен обманывать людей, - заявил Николаев.

В документе также говорится, что все российские новостройки, включая апартаменты, будут продаваться только по договорам участия в долевом строительстве.

Кроме того, разрешается направлять средства материнского капитала на приобретение жилья через эскроу-счета.

Также законопроект помогает решить проблему двойных продаж на рынке новостроек. Квартиру получат те покупатели, чей договор долевого участия зарегистрирован первым в Едином госреестре недвижимости. А тот гражданин, чей договор долевого участия зарегистрирован позже, сможет рассчитывать на денежное возмещение. В документе при этом прописана норма по уточнению рыночной стоимости при выплате возмещения обманутым гражданам. "Если раньше такое возмещение рассчитывалось из той стоимости, которая была на момент заключения договора, то теперь мы очень четко прописали, что при выплате возмещения гражданам рыночная стоимость жилья будет рассчитываться, исходя из текущей рыночной стоимости аналогичного жилья", - заявил парламентарий.