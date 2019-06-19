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19.06.2019 11:08
Рубрика: Работа власти

Проект: За отсутствие ОСАГО будут лишать прав

Текст: Татьяна Замахина
Водителей могут начать штрафовать на 5 тысяч рублей или лишать прав за повторное нарушение требования о наличии полиса ОСАГО. Законопроект об этом внесен в Госдуму.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Сейчас штраф составляет 800 рублей и может быть уменьшен вдвое при оплате в течение первых 20 дней.

Фото: iStock
Госдума одобрила допуск посредников к e-ОСАГО

В законопроекте уточняется, что лишение права управления транспортными средствами предлагается на срок от четырех до шести месяцев.

Авторы из парламента Кабардино-Балкарии ссылаются на данные статистики, согласно которым в 2017 году количество штрафов за езду без полиса "автогражданки" увеличилось на 40% по сравнению с 2016-м. Также приводятся данные Российского союза страховщиков за 2017 год, согласно которым примерно 3 миллиона автомобилистов не имеют полиса.

При отсутствии у виновника аварии полиса другие участники ДТП оказываются в положении, при котором затруднительно и практически невозможно реализовать свое право на возмещение ущерба, говорится в пояснительной записке.