Ярославца осудили за разгром кладбища

В Ярославской области мужчина осужден к реальному лишению свободы за покушение на кражу памятников с кладбища.

В прокуратуре Ярославской области пояснили, что преступление совершено на одном из погостов Рыбинска. Ранее судимый 35-летний мужчина и его 38-летний знакомый средь бела дня выкорчевали с 12 могил металлические памятники, чтобы отвезти их в пункт приема металла. Лишь бдительные охранники помешали им это сделать, остановив "бизнесменов" в момент погрузки украденного в автомобиль.

- Довести до конца свой умысел им не удалось, поскольку охранники вызвали сотрудников полиции, которые и задержали злоумышленников на месте преступления, - рассказала официальный представитель Ярославской областной прокуратуры Яна Смирнова.

Задержанные во всем сознались. Ранее несудимый соучастник хищения в итоге возместил ущерб, и уголовное дело в отношении него было прекращено. Судимый тоже активно сотрудничал со следствием, из-за чего его дело рассматривалось в особом порядке уголовного судопроизводства. Несмотря на это, суд все равно приговорил охотника за памятниками к реальному лишению свободы - к трем годам в исправительной колонии строгого режима.

В облпрокуратуре уточнили, что приговор вступил в законную силу.