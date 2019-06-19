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19.06.2019 17:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы места, где москвичи чаще всего нарушают правила парковки

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В мае москвичи чаще всего нарушали правила парковки на Пресненской набережной и Комсомольской площади. В тройку мест, где недобросовестные водители регулярно оставляют автомобили там, где запрещено, также попали Комсомольская площадь и Кутузовский проспект. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Наибольшее количество нарушений правил парковки зафиксировано на Пресненской набережной, оттуда в течение месяца эвакуировали 489 машин. С Комсомольской площади забрали 412 неправильно припаркованных автомобилей, а с Кутузовского проспекта - 396.

Много нарушителей также на Новоясеневском и Ленинском проспектах, Варшавском шоссе, проспекте Мира, улице Летчика Ульянина, Новорязанской улице и Поликарпова. "Решение о том, что неправильно припаркованный автомобиль нужно переместить на спецстоянку, принимают инспекторы ГИБДД или МАДИ", - напоминают в пресс-службе АМПП.

Интересно, что чаще всего нарушители - это владельцы авто премиум-класса либо их водители. Они неправильно паркуются даже при том, что рядом есть свободные места на платной парковке. В АМПП подчеркивают, что таким образом они ставят под угрозу чью-то жизнь. Бросают машины перед пешеходными переходами, а также у края пересечения проезжих частей и даже на тротуарах. Так они мешают не только автомобилистам, но и пешеходам, которым приходится совершать опасные маневры, чтобы продолжить свой путь. В АМПП просят владельцев машин соблюдать правила парковки.

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