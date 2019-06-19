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19.06.2019 16:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новые поезда "Москва" запустят до конца года в московском метро

Текст: Медина Амшукова

На смену устаревшим моделям поездов в столичном метро приходят современные составы "Москва". К концу текущего года планируется запустить еще 39 инновационных поездов, а всего их сейчас в подземке 132.

Новые составы уже курсируют по Большой кольцевой, Филевской, Солнцевской, Таганско-Краснопресненской, Некрасовской, Калужско-Рижской и Сокольнической линиям.

Москва оказалась в лидерах по доступности городского транспорта

По словам руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, за два года "Москва" успела войти в топ-3 самых распространенных поездов метро. Чаще можно встретить только составы "Ока" и "Номерной".

"Так, составы "Ока" ходят на Серпуховско-Тимирязевской, Калининской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях, а самые массовые поезда за всю историю метро - "Номерные" - следуют на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линиях", - объяснил Ликсутов.

До конца года в метро появится 39 новых поездов "Москва-2019". По сравнению с обычной "Москвой" они еще более плавно тормозят, а также отличаются улучшенной внутренней отделкой. К примеру, в салонах добавлены большие электронные табло, на которых пассажирам лучше видно название станций. Также, для большего комфорта и экономии пространства в вагонах установили обновленные поручни, а все сидения обили антивандальной тканью.

При этом составы "Москва-2019" сохранили достоинства прежних поездов: здесь есть приспособленные места для инвалидных колясок, сквозной проход по всему поезду, улучшенная шумоизоляция.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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