Подростка под Костромой будут судить за убийство котят

В Костромской области 17-летний подросток предстанет перед судом за жестокое убийство трех котят. Его приятели опубликовали запись преступления в социальных сетях.

Как сообщает региональное УМВД, запись с кадрами жестокого убийства трех котят в городе Нерехта Костромской области появилась в социальных сетях в апреле этого года. В Сеть ее выложили подростки, ставшие свидетелями того, как 17-летний парень на глазах у несовершеннолетних друзей убил новорожденных животных.

Полицейские разыскали автора и участников ролика. В отношении 17-летнего подростка, который совершил злодеяние, следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных", рассказали в полиции.

Когда к исполнителю убийства пришли оперативники, он заявил, что убил котят "исключительно для того, чтобы избавить их от мучений".

Пользователи соцсетей выступили с осуждением действий подростка. Они заявили, что злоумышленник мог принести их в один из приютов для бездомных зверей.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Если вину подростка докажут, ему грозит до пяти лет заключения.