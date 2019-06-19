Собянин: Инновации изменили психологию врачей

Последние изменения в системе здравоохранения позволили кардинально изменить психологию медицинских работников. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании III Форума социальных инноваций регионов, который начался на ВДНХ.

"В обыденном сознании соцсфера - это нечто второстепенное, - отметил глава города. - На самом же деле по государственным расходам это сфера номер один. Ежегодно государство закладывает на ее развитие более 10 триллионов рублей. А в ряде регионов на соцсферу идет до двух третей бюджета".

Однако в современных условиях важно не просто вкладывать средства, а направлять их на инновации. "Любые решения в социальной сфере, даже положительные, вызывают огромную общественную дискуссию, - подчеркнул мэр. - Это от того, что отрасль достаточно консервативна, сильны и советские традиции. Но если своевременных изменений не будет, рано или поздно придется прибегать к еще более чувствительным, революционным реформам". Соцсфера Москвы все это прочувствовала на себе. Например, бурный резонанс вызывало укрупнение медицинских организаций, напомнил Собянин. Поговаривали, московское здравоохранение ждет неминуемый крах, но на самом деле оно вышло на новый стандарт, о котором только мечтают в регионах. "Дал эффект и переход на подушевое финансирование поликлиник, - продолжил Собянин. - Многомиллионных "приписок" (якобы пролеченных пациентов, за которых полагались страховые выплаты) больше нет".

На форуме столица продемонстрирует все новое, что появилось в социальной сфере за последние годы. Самый интересный мультмедийный стенд в 75-м павильоне посвящен проекту "Московская электронная школа", позволяющему учителям дистанционно изучать лучшие педагогические практики. Многих гостей из регионов заинтересовал центр "Моя работа", о котором "РГ" уже подробно писала. Специалисты учреждения ведут своих подопечных по всем этапам поиска: от постановки на учет до профессионального тестирования и трудоустройства. Здесь же можно увидеть "Мой социальный центр" - "собес" XXI века. Здесь в комфортных условиях подопечные центров соцзащиты могут поиграть в шахматы, послушать любимые виниловые пластинки или даже шумно "порубиться" в бильярд или настольный футбол. А московские поликлиники представили проекты комфортной зоны ожидания для пациентов и кабинеты врача, оборудованные исключительно по пожеланиям самих сотрудников.