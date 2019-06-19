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19.06.2019 12:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Столица с нового года перейдет на раздельный сбор мусора

Текст: Ирина Огилько
С января 2020 года столица досрочно перейдет к раздельному сбору мусора. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Александр Соловьев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что с 1 января нынешнего года в России заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. По федеральному закону от 25 декабря 2018 года N 483-ФЗ для городов федерального значения, среди них и Москва, новая система должна была вступить в силу с января 2022 года. Но столица пошла на опережение, и по итогам президиума правительства Москвы от 18 июня 2019 года приняла постановление досрочно перейти к раздельному сбору мусора с 1 января 2020 года.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Это будет первый этап программы, в частности до конца года в жилом секторе будут созданы все условия для раздельного сбора мусора, то есть в каждом дворе появится отдельный контейнер для полезных компонентов, которые можно переработать, например, пластик, стекло, бумага, картон, металл, - поясняет РГ Александр Соловьев. - Отдельно останутся контейнеры для пищевых отходов. Будем начинать с малого.

Соловьев отметил, что мусоропроводы никто заваривать в домах не собирается. При этом, штрафы за неразобранный мусор вводить не планируют ни для горожан, ни для управляющих компаний. Как заверяет чиновник, работа города будет направлена на популяризацию системы переработки, на разъяснительную работу, которая в конечном счете поможет полностью перейти городу на раздельный сбор отходов и улучшит экологическую ситуацию в регионе в целом. Впрочем, о конкретных сроках пока власти города не говорят. Отмечается, что в ряде районов города уже установлены контейнеры для сбора картона и бумаги, и многие горожане выделяют эти отходы из общей массы мусора.

Фото: Евгения Шерешевская/РГ
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Чиновник отметил, что контейнеры для раздельного сбора мусора также планируется установить в объектах социальной инфраструктуры и в торговой сфере. Сейчас для осуществления этих целей идут переговоры.

Собранное вторсырье пойдет в переработку, причем, уже сейчас собранный в Москве пластик забирают для переработки ряд компаний из Калуги, Твери и других регионов. С увеличением количества сбора вторсырья может расшириться и количество перерабатывающих предприятий. До конца года будет проработан механизм сбора, вывоза и переработки отходов.

О сроках реализации программы Александр Соловьев не уточнил, отметив, что пока самое важное привлечь людей к этой работе. И когда это произойдет, на втором этапе перейти к более углубленному этапу раздельного сбора отходов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "Мусорная" реформа
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