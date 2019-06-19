В выходные закроют участок Филевской линии московского метро

В ближайшие выходные, 22 и 23 июня, будет остановлено движение поездов на участке Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская", сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

Для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Отмечается, что изменение режима работы необходимо для скорейшего завершения реконструкции наземного участка, и сделать это без временной остановки движения поездов невозможно.

До закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 24 июня, в 5:30.

Это не последнее закрытие станций Филевской линии. Участок между станциями "Киевская" и "Кунцевская" не будет работать: 6, 7, 20, 21 июля; 3, 4, 17, 18, 31 августа и 1, 14, 15, 28, 29 сентября.

В периоды проведения технологических окон строители будут устанавливать шумозащитные экраны, обновлять путевую инфраструктуру и проводить прокладку коммуникаций, необходимых для обеспечения работы отремонтированных станций.