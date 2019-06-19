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19.06.2019 03:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Художники из Индии "поселят" тигра в центре Владивостока

Текст: Анна Бондаренко

На одной из стен в центре Владивостока, на территории Сквера городов-побратимов появится изображение амурского тигра. Граффити рисуют художники из Индии в рамках фестиваля V-ROX EXPO, сообщает пресс-служба Центра "Амурский тигр", поддержавшего создание городской картины.

Над ней работают участники объединения "Проект 72 часа" из города Кохима индийского штата Нагаленд. Каждый год представители этого движения тратят 72 часа своего времени на то, чтобы сделать мир лучше, участвуя в благотворительных проектах, уборке города или стрит-арте.

Фото: из архива Андрея Тимченко
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На этой неделе художники вместе с коллегами, создающими другие настенные рисунки, приступили к работе: подготовили стену к нанесению изображения и нарисовали контур редкого хищника. Законченную картину они планируют представить в дни проведения фестиваля V-ROX EXPO - с 21 по 23 июня.

"Есть расхожая фраза, что во Владивостоке тигры гуляют по улицам, ведь сам город строился в том месте, где тигры всегда жили. Поэтому правильно, что в центре Владивостока появится изображение тигра, ведь этот хищник является главным символом Владивостока и Приморского края, символом уникальной уссурийской тайги. Символично, что рисунок создают художники из Индии - граждане той страны, где хорошо знают, чувствуют и понимают значение тигра для нации. Надеемся, что изображение редкой кошки станет еще одним украшением города и точкой притяжения туристов, а жители Владивостока и Приморского края, гости из других регионов страны, глядя на него, еще раз задумаются о том, насколько важно, что совсем рядом с ними в тайге до сих пор живет такое великолепное животное", - приводит пресс-служба слова генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

К слову, еще совсем недавно одну из сопок Владивостока украшало огромное изображение дальневосточного леопарда. В 2017 году художник по имени Sonny из Южно-Африканской Республики нарисовал его на стене здания бывшего учебного корпуса Дальневосточного федерального университета. Создание картины было приурочено ко всемирной акции в защиту редких зверей, находящихся на грани вымирания. В марте этого года здание, на котором был изображен редкий хищник, снесли. На его месте планируется построить музейно-театральный комплекс.

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