Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплату

С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7 процентов, говорится в сообщении мэрии Тольятти, разосланном в СМИ.

За последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации зарплат на тольяттинском автозаводе. Такое решение было принято после обращения профсоюзного комитета к руководству автозавода. Вопрос был одобрен на заседании согласительной комиссии 18 июня.

Мэрия Тольятти со ссылкой на вице-президента по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрия Михаленко сообщает, что при принятии решения о повышении окладов были учтены все производственные и экономические показатели предприятия, ситуация на автомобильном рынке, прогноз инфляции, рост цен на товары и услуги, рост величины прожиточного минимума.

Напомним, по сообщению дилеров, АвтоВАЗ с 1 июля текущего года поднимет рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд Lada.