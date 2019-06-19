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19.06.2019 09:06
Рубрика: Российский автопром

Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплату

Текст: Ольга Дмитренко (Тольятти)
Фото: Алена Селезнева/ТАСС Фото: Алена Селезнева/ТАСС
Фото: Алена Селезнева/ТАСС

С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7 процентов, говорится в сообщении мэрии Тольятти, разосланном в СМИ.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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За последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации зарплат на тольяттинском автозаводе. Такое решение было принято после обращения профсоюзного комитета к руководству автозавода. Вопрос был одобрен на заседании согласительной комиссии 18 июня.

Мэрия Тольятти со ссылкой на вице-президента по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрия Михаленко сообщает, что при принятии решения о повышении окладов были учтены все производственные и экономические показатели предприятия, ситуация на автомобильном рынке, прогноз инфляции, рост цен на товары и услуги, рост величины прожиточного минимума.

Напомним, по сообщению дилеров, АвтоВАЗ с 1 июля текущего года поднимет рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд Lada.

#Lada