В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода "Кристалл"

В Дзержинске Нижегородской области эвакуировали сотрудников НИИ "Кристалл". Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

В единую диспетчерскую службу поступило сообщение: на территории предприятия обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд. Сейчас на месте работают следователи. Угрозы населению нет.

- Дальнейшая информация уточняется, - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня на НИИ "Кристалл" произошло несколько взрывов в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Среди пострадавших - 89 человек. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 217 УК России "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".