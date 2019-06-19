В Нижнем Новгороде задержали второго соучастника похищения ребенка

В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка из центра социальной реабилитации для несовершеннолетних. Им оказался 25-летний гражданин Узбекистана, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Напомним, происшествие случилось 12 июня этого года. 24-летний мужчина выманил с территории учреждения шестилетнего мальчика. После этого он и его пособник вместе с ребенком скрылись в неизвестном направлении.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК России.

Мальчика нашли 13 июня и вернули в центр. В этот же день задержали первого подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.