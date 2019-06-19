В Омске пожарные спасли детей, ставших героями пугающего видео

Видеоролик, снятый сегодня в Омске и опубликованный автором в соцсетях, шокировал горожан: двое детей стоят на карнизе за окном, спасаясь от огня в квартире. Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МЧС, прибывшим пожарным удалось спасти детей.

Сигнал о возгорании в одной из десятиэтажек Ленинского округа Омска поступил на пульт МЧС в 11.51 по местному времени. Туда в срочном порядке были отправлены 20 человек личного состава и пять единиц техники. Прибыв на место, пожарные действительно увидели пугающую картину: двое мальчишек 8 и 10 лет вылезли из окна восьмого этажа.

Балкона в квартире нет, поэтому, спасаясь от огня, дети вылезли на карниз и держались за приспособление для сушки белья, прикрепленное к окну. Пожарные, вскрыв замок двери горящей квартиры, забрали испуганных детей и отвели их в безопасное место.

Оказалось, что в квартире на площади десять квадратных метров горели вещи. Отмечается, что после того как соседи почувствовали запах дыма, из дома самостоятельно эвакуировались 23 человека. Предполагаемой причиной пожара в ведомстве называют детскую шалость.