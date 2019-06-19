Копия подлодки "Сомъ" получила награду на конкурсе судомоделистов

В Петербурге на XVIII Международном конкурсе по стендовому судомоделизму на Кубок университетов первое место завоевала копия подводной лодки "Сомъ". Жюри отметило тот факт, что для определения габаритов модели, пришлось обследовать затонувшее судно.

Подводная лодка "Сомъ" была построена в 1901 году и несла службу на Дальнем Востоке, Черноморском флоте, в Балтийском море. Субмарина погибла при столкновении со шведским пароходом во время Первой мировой войны, в 2015 году место гибели лодки обнаружено шведской поисковой командой Ocean X Team на дне Аландского моря в территориальных водах Швеции.

Историю подлодки сейчас пристально выясняют российские поисковые отряды. Так, автор модели Владимир Михайлов признался, что для снятия мерок с подлодки и для фотографирования объекта, пришлось задействовать водолазов, они опускались на глубину 90 метров.

В перспективе лодку планируется поднять на поверхность. Внутри субмарины находятся останки погибших солдат. Исследователи намерены установить их личности и захоронить. Кроме того, рассматривается идея оборудовать в подлодке музей.

Стоит отметить, что на конкурсе по стендовому моделизму было представлено свыше 170 работ из 28 регионов страны. Участники представляли модели судов самых разных стран и эпох, например, мини-копия ботика Петра I соседствовала с минными тральщиками, а рядом с парусниками мирно уживались ледоколы.