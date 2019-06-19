Копия подлодки "Сомъ" получила награду на конкурсе судомоделистов

Подводная лодка "Сомъ" была построена в 1901 году и несла службу на Дальнем Востоке, Черноморском флоте, в Балтийском море. Субмарина погибла при столкновении со шведским пароходом во время Первой мировой войны, в 2015 году место гибели лодки обнаружено шведской поисковой командой Ocean X Team на дне Аландского моря в территориальных водах Швеции.
Историю подлодки сейчас пристально выясняют российские поисковые отряды. Так, автор модели Владимир Михайлов признался, что для снятия мерок с подлодки и для фотографирования объекта, пришлось задействовать водолазов, они опускались на глубину 90 метров.
В перспективе лодку планируется поднять на поверхность. Внутри субмарины находятся останки погибших солдат. Исследователи намерены установить их личности и захоронить. Кроме того, рассматривается идея оборудовать в подлодке музей.
Стоит отметить, что на конкурсе по стендовому моделизму было представлено свыше 170 работ из 28 регионов страны. Участники представляли модели судов самых разных стран и эпох, например, мини-копия ботика Петра I соседствовала с минными тральщиками, а рядом с парусниками мирно уживались ледоколы.