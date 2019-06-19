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19.06.2019 18:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Прошли первые слушания в номинации "Сольное пение" на Конкурсе Чайковского

Текст: Ирина Муравьева
Первый день первого тура конкурса Чайковского в номинации "Сольное пение" открыли девять участников. Прослушивания прошли в Камерном зале Мусоргского в Мариинском-2. Программа первого тура сформулирована предельно просто: песня или романс Чайковского и две арии по выбору исполнителя - русская и зарубежная. Выбирают, разумеется, Чайковского, Моцарта и очень часто - Генделя.
Фото: Предоставлено Домом-музеем Чайковского в Клину
Энциклопедия конкурса: Члены жюри посадили дуб у дома Чайковского

В представительнейшем жюри - звезды мировой оперы и менеджеры. Сама Эдита Груберова - едва ли не впервые в Петербурге. На ее пении росло и продолжает расти не одно поколение, главным образом, певиц. Баса Матти Салминена мир оперы знает и как вагнеровского певца, и как уникального Бориса Годунова. Рядом с ним - бас другой генерации, русский молодой бас Михаил Петренко, который тоже уже оставил след как в российской, так и в европейской вагнериане, выступив в постановках "Кольца нибелунга" в берлинской Штаатсопер под управлением Даниэля Баренбойма. Третий бас в жюри XVI - итальянец Ферруччо Фурланетто, который давно стал гражданином мира, выступая на сценах лучших оперных домов. Сопрано Альбина Шагимуратова и меццо-сопрано Сьюзан Грэм вместе с тенором Нилом Шикоффым тоже будут строго и справедливо судить конкурсантов нового созыва. Еще четверо - менеджеры разных позиций, среди которых и Ева Вагнер-Паскье, правнучка великого Рихарда, содиректор Байройтского фестиваля, Евамария Визер, директор по кастингу и руководитель молодежной программы Зальцбургского фестиваля. Председатель жюри "Сольного пения" - Сара Биллингхёрст-Соломон, чья карьера началась еще в 1972 году в Опере Сан-Франциско, а сегодня она входит в состав попечительских советов Джульярдской школы, Карнеги-холла, оперного театра Санта-Фе, американского фонда Мариинского театра и много чего еще.

Среди девяти выступивших вечером первого дня - пять сопрано, два меццо-сопрано, тенор и бас. Обошлось без особых откровений, к тому же с одним досаднейшим провалом. У одной сопрано случился какой-то жуткий коллапс, стресс, повлекший несмыкание и срыв голоса. Жюри не остановило ее, позволив даже в таком состоянии допеть программу. Но, увы, конкурс есть конкурс, и даже такая неприятная случайность имеет значение. "Со мной такое впервые", - призналась певица, находясь на сцене. Дай Бог, чтобы эта неудача не стала травмой на всю жизнь, чтобы она смогла найти в себе силы победить этот страх и забыть случившееся как страшный сон.

Фото: Анатолий Медведь
В Петербурге на Конкурсе Чайковского начались прослушивания виолончелистов

Уровень остальных участников демонстрировал разные тенденции, среди которых и большие проблемы с вокальной школой, и влияние массовой культуры, в частности кино, и отсутствие необходимой концентрации - следствие эпохи гаджетов. Выступление одной зарубежной участницы при всей ее искренности и желании проявить свой артистизм, выглядело как пародия на оперную певицу с ее ужимками и утрированной мимикой. Китайский бас захватил слушателей своим изящным доктором Бартоло в его комической арии мести из "Свадьбы Фигаро" Моцарта, но объем его голоса как-то потерялся в ариозо короля Рене из "Иоланты" Чайковского, а романс "Средь шумного бала" спел чересчур камерно, почти напевая, в духе песни. Тенор Александр Михайлов исполнил арию Тамино "С портретом" из "Волшебной оперы" Моцарта слишком героически, затмив необходимое благородство и грациозность, зато этот героизм пригодился в арии Макдуфа из "Макбета" Верди. Самым стабильным показалось выступление Анны Мурадян, открывшей первый тур. Все три номера ее программы - ария Лейлы из "Искателей жемчуга" Бизе, "Ночи безумные" Чайковского и ария Деспины Il uomini il soldati из "Так поступают все" Моцарта очень убедительно и интеллигентно представили три разных стиля.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Конкурс имени П.И. Чайковского-2019
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