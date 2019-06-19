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19.06.2019 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани после ДТП с автобусом госпитализировано пять человек

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Количество госпитализированных в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика в Северском районе Кубани достигло пяти человек, сообщили корреспонденту "РГ" в единой диспетчерской службе Северского района.

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Как известно, авария произошла в среду 19 июня около 7.45 утра в Северском районе Краснодарского края. На 43-м километре трассы Краснодар - Верхнебаканский столкнулись пассажирский автобус "Богдан" и большегруз Volvo. В результате ДТП 10 человек были доставлены в центральную районную больницу станицы Северской для медицинского осмотра, на данный момент пятеро из них госпитализированы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, предположительно водитель автобуса, следовавшего из поселка Ахтырский в Краснодар, превысил скорость, а также не выдержал нужную дистанцию и врезался в грузовик.

Сейчас сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта начали проверку этого крупного ДТП с участием рейсового автобуса. На месте работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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