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19.06.2019 19:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму объяснили слова Порошенко о возможном отказе от Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Фантомными терзаниями о потерянной власти назвал новое заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о возможном отказе его государства от Крыма депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Фото: iStock
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- Сейчас дорогу в Раду приходится выгрызать по живому, обвинять во всем команду нового президента, стращать народ утратой Крыма, который и без украинского согласия навсегда приобрел российский статус, - объяснил Бальбек прогноз бывшего главы украинского государства в интервью RT. - Если говорить о войне в Донбассе, у Порошенко было достаточно возможностей ее. Но он это не сделал.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко сделал предположение, что новые власти государства могут отказаться от требования возврата Крыма в обмен на решение конфликта в Донбассе. Хотя во время своих выступлений и интервью в ЕС новый президент Незалежной Владимир Зеленский не раз заявлял, что намерен начать переговоры с главой РФ Владимиром Путиным с вопроса о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.

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