В Крыму создали первый взвод туристической полиции

МВД Крыма создало в Ялте первый в регионе взвод туристической полиции, появление которого власти анонсировали в конце мая.

По сообщению пресс-службы МВД по Республике Крым, взвод создан при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции управления МВД РФ Ялты. Узнать их сотрудников на улицах курорта можно по специальным отличительным знакам на рукавах, содержащим надписи на русском и английском языках.

Туристические полицейские в основном патрулируют места массового отдыха гостей Крыма и обеспечивают там общественный порядок. Но при необходимости готовы дать нужную туристам информацию о достопримечательностях полуострова, для чего пополняют свои знания и в краеведении.

- Основная задача нового подразделения - оказание содействия российским и зарубежным туристам в решении возникающих вопросов. Также они готовы принять обращения в случае совершения в отношении них правонарушений, - рассказали "РГ" в пресс-службе. - При этом все сотрудники нового взвода владеют английским языком, который является для них основным. Для этого они прошли специализированные курсы в крымском филиале Краснодарского университета МВД.

Изучать иностранные языки личному составу помогает замкомандира взвода, в совершенстве владеющий английским и немецким языком, а также один из сотрудников взвода - бывший преподаватель иностранного языка.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко сообщал, что новое отделение туристической полиции создадут из 27 сотрудников патрульно-постовой службы.