В мире
19.06.2019 10:46
Текст: Юрий Сизов

Минск: Свердловская область заинтересована в углублении промышленной кооперации

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Две тысячи километров, которые разделяют столицы Беларуси и уральского региона, не отражаются на взаимном интересе Минска и Екатеринбурга динамично развивать промышленную кооперацию в рамках Союзного государства. Только в истекшем году взаимный товарооборот составил $431,3 млн, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 17,6 процента.

Фото: БЕЛТА
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Перспективные направления двустороннего взаимодействия нашли отражение и на встрече, которая состоялась у посла Беларуси в РФ Владимира Семашко с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает 19 июня пресс-служба дипмиссии.

Учитывая возрастающий индустриальный потенциал регионов Союзного государства, стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве автогиганта "БелАЗ" с "Группой Синара", специализирующейся на транспортном машиностроении. Речь, в частности, шла о создании самосвалов с двигателем уральского предприятия. Кроме того, обсуждались и вопросы по организации поставок в Свердловскую область сельскохозяйственной, пассажирской, дорожно-строительной и коммунальной техники.

Были затронуты в ходе диалога в посольстве и такие аспекты двусторонней интеграции, как привлечение белорусских специалистов к проектированию и строительству объектов в Свердловской области, а также увеличения поставок продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Фото: Сергей Михеев
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По итогам встречи, сообщили источники в миссии, был подписан план мероприятий на ближайшие три года по реализации соглашения между правительствами РБ и уральского региона о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Евгений Куйвашев подтвердил готовность посетить с визитом Минск для проведения заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.

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