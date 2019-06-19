Демонстративная кулуарность работы следственной группы, которая сочла недостаточной представленную Россией информацию по этому делу, но при этом исключила нашу страну из числа участников расследования, ставит под сомнение любые выводы, сделанные в Нидерландах. Россия с самого начала расследования была готова стать его частью, однако не имела такой возможности, в то время как украинские представители, напротив, были включены в состав следственной группы.
"Я не считаю возможным что-либо говорить без каких-либо публикаций. Пока публикаций нет, поэтому нечего и обсуждать", - пояснил позицию Москвы в отношении так называемых новых данных международной следственной группы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее полученные следствием результаты поставила под сомнение Малайзия, объявив сделанные в отношении виновников трагедии выводы неубедительными, а собранные доказательства неочевидными.
Вот и на этот раз голландцами в качестве одного из доказательств причастности России к инциденту были показаны демонстрировавшиеся ранее фотографии и другие данные из соцсетей. Впрочем, Нидерланды по-прежнему отказываются от профессионального диалога с Россией по этому делу, превратив международное расследование в публичное политическое шоу, где виновный заранее известен, а приговор обжалованию не подлежит.
Именно такой ангажированный подход к установлению истины возмутил малайзийцев. Но как показала пресс-конференция г-на Вестербека, никаких серьезных подвижек в расследовании не произошло, и однобокость при рассмотрении обстоятельств гибели Boeing по-прежнему сохраняется.