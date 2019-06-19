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19.06.2019 17:40
Рубрика: В мире

Россия считает голословными обвинения в причастности к крушению MH17

Текст: Евгений Шестаков
В ходе состоявшейся в среду пресс-конференции голландский прокурор Фред Вестербек заявил о желании международных следователей допросить подозреваемых в причастности к крушению малазийского Boeing рейса MH17. Однако в Москве считают обвинения в причастности к этой трагедии в небе над Донбассом четырех россиян голословными и не подтвержденными фактами, а само расследование предвзятым.
Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Демонстративная кулуарность работы следственной группы, которая сочла недостаточной представленную Россией информацию по этому делу, но при этом исключила нашу страну из числа участников расследования, ставит под сомнение любые выводы, сделанные в Нидерландах. Россия с самого начала расследования была готова стать его частью, однако не имела такой возможности, в то время как украинские представители, напротив, были включены в состав следственной группы. 

"Я не считаю возможным что-либо говорить без каких-либо публикаций. Пока публикаций нет, поэтому нечего и обсуждать", - пояснил позицию Москвы в отношении так называемых новых данных международной следственной группы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее полученные следствием результаты поставила под сомнение Малайзия, объявив сделанные в отношении виновников трагедии выводы неубедительными, а собранные доказательства неочевидными.

Вот и на этот раз голландцами в качестве одного из доказательств причастности России к инциденту были показаны демонстрировавшиеся ранее фотографии и другие данные из соцсетей. Впрочем, Нидерланды по-прежнему отказываются от профессионального диалога с Россией по этому делу, превратив международное расследование в публичное политическое шоу, где виновный заранее известен, а приговор обжалованию не подлежит.

Именно такой ангажированный подход к установлению истины возмутил малайзийцев. Но как показала пресс-конференция г-на Вестербека, никаких серьезных подвижек в расследовании не произошло, и однобокость при рассмотрении обстоятельств гибели Boeing по-прежнему сохраняется.

В мире Европа Нидерланды Крушение Boeing под Донецком
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