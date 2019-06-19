Второй тур группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, начался с сенсации. Хозяева турнира, выступающие в квартете под литерой "А", не смогли обыграть Венесуэлу - 0:0.

Сборная Венесуэлы всегда считалась одной из слабейших на южноамериканском континенте. Достаточно сказать, что это единственная команда из входящих в КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола), которая ни разу не пробивалась в финальную часть чемпионата мира, а также никогда не завоевывала медали Копа Америка (так называется турнир на испанский манер).

В борьбе за первенство по популярности футбол в Венесуэле в одну калитку уступил бейсболу, от которого в стране без ума. Впрочем, в последнее время ситуация изменилась. Для серьезных успехов "красное вино" - так называют венесуэльскую сборную за характерный цвет футболок - созрело к 2007 году. Впервые на Копе вечным аутсайдерам удалось выйти из группы. А в 2011-м Венесуэла и вовсе добралась до полуфинала турнира, финишировав четвертой. На последнем Кубке Америки венесуэльцы заняли шестое место - самое высокое из команд, не квалифицировавшихся на ЧМ-2018.

Прогресс сборной Венесуэлы отразился и на ее положении в рейтинге ФИФА. До недавнего времени она занимала рекордную для себя 29-ю строчку. По последней версии рейтинга Венесуэла откатилась на четыре позиции назад, но все равно осталась выше трех южноамериканских команд - Парагвая, Эквадора и Боливии.

На нынешнем Кубке Америки венесуэльцы уже показали зубы, сыграв вничью в первом туре со сборной Перу - 0:0. Причем перуанцы забили дважды, но оба мяча были отменены при непосредственном участии системы видеопомощи судьям (VAR).

В матче с бразильцами сборная Венесуэлы укрепилась в статусе самой везучей команды турнира. Ведь на этот раз в ее ворота не было засчитано уже три гола. В первом случае на 37-й минуте Роберто Фирмино, перед тем как поразить ворота, нарушил правила. И в этом эпизоде было все очевидно. А вот два других, на 60-й и 87-й минутах, снова потребовали вмешательства VAR. В обоих моментах видеоассистенты опять взяли сторону Венесуэлы, оставив Габриэла Жезуса и Филиппе Коутиньо без голов, а Бразилию без победы.

На нынешнем Кубке Америки в ворота сборной Венесуэлы было отменено уже пять забитых мячей. Четыре из них - благодаря VAR

Финальный свисток об окончании матча перешел в свист трибун стадиона "Отавио Мангабейра", где проходила встреча: зрители увиденным остались явно недовольны. Это уже второй раз, когда бразильцам пришлось столкнуться с негативной реакцией трибун. После первого тайма предыдущего матча с боливийцами пятикратным чемпионам тоже свистели, но тогда бразильцы собрались и забили три мяча - 3:0.

- Игроки должны представлять, как справляться с давлением, - отметил после ничьей с венесуэльцами главный тренер сборной Бразилии Тите. - Это одна из наших задач. Болельщиков можно понять: они ждут от нас забитых мячей. Некоторые проблемы есть, нужно разобраться, как их устранить.

В любом случае ничего катастрофического для сборной Бразилии не произошло. В группе "А" хозяева Кубка Америки делят теперь первое место с Перу, которая в другом матче уверенно справилась с Боливией - 3:1. У обеих команд по четыре очка, и в последнем туре им предстоит встретиться друг с другом.

Между тем матчи второго тура прошли и в группе "В". Результаты встреч Аргентина - Парагвай и Колумбия - Катар стали известны уже поздно ночью.

Что касается матчей в группе "С", Уругвай и Япония сыграют в ночь с 20 на 21 июня по московскому времени, а встреча Эквадор - Чили состоится сутками позже.

Между тем

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи. Причем обвинений ему предъявлено не было.

Накануне легендарный футболист прошлого был арестован и допрошен по делу о коррупции при выборах Катара страной-хозяйкой чемпионата мира-2022.

Впрочем, как рассказал Платини, разговор шел не только о ЧМ-2022. 63-летнего француза также расспрашивали о Евро-2016 и ЧМ-2018. Следователи интересовались и клубом "Пари Сен-Жермен", которым с 2011 года владеют катарские бизнесмены.

"Я приехал, а меня тут же взяли под стражу. Это был болезненный момент. Особенно с учетом всех моих заслуг. Очень неприятно, очень, - посетовал Платини. - Но такова их работа. Мы со своей стороны постарались ответить на все интересовавшие их вопросы. Все это длилось очень долго, но иначе, наверное, и быть не могло, учитывая количество вопросов".

Как и следовало ожидать, француз отверг свою причастность к каким-либо коррупционным схемам.

"Я совершенно далек от всех этих дел. Это старая история, тут нет секретов. Я уже кристально все объяснял в разных газетах. Такие дела. Но они что-то ищут, расследуют", - добавил Платини.

Адвокат француза Уильям Бурдон со своей стороны назвал задержание и допрос Платини "шумом из ничего". По словам юриста, его подопечный "не может считаться подозреваемым ни по состоянию на вчерашний день, ни сегодня, ни завтра. Таким образом, для нас эта тема закрыта".

Где будем смотреть

20 июня, четверг "Матч ТВ"

02.00 Уругвай - Япония Прямая трансляция