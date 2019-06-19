Ученые Союзного государства формируют новый пакет совместных программ

Научные проекты, регулярно опережая пространство и время, дают дополнительное ускорение научно-техническому прогрессу Союзного государства. Об этом можно судить и по очередным программам, которые включены в разработку в Академии наук Беларуси и их коллегами из РАН.

Совместная работа двух академических центров, сообщает БЕЛТА, стала предметом анализа и дискуссий на заседании президиумов академий наук в российской столице. Речь шла о проектах, получивших название "Оценка и пути предотвращения рисков возникновения кризисных ситуаций в лесах при интенсификации лесного хозяйства" и "Разработка перспективных базовых технологических процессов получения функциональных материалов, структур, компонентов и модулей для высокоэффективных изделий фотоники в Союзном государстве".

Эксперты, участвовавшие в заседании в Москве, основное внимание уделили научному сопровождению стратегических направлений пространственно-территориального и социально-экономического развития двух стран на долгосрочный период, а также участию обеих научных организаций в программах СГ.

Исследовательские центры Союзного государства, констатировали ученые, в настоящее время совместно прорабатывают проекты по приоритетным направлениям научно-технического сотрудничества. В этот стратегический пакет, поясняет агентство, входят темы, связанные с наращиванием потенциала в области космических исследований; с созданием систем и технологий обработки информации для различных отраслей экономики; наноматериалах и нанотехнологиях; генной инженерии и биотехнологиях.

На совместном академическом заседании рассматривался и проект соглашения о научно-техническом сотрудничестве между двумя научными коллективами, обсуждалась деятельность научных советов Международной ассоциации академий наук, план работы подкомиссии по фундаментальным и поисковым исследованиям Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.