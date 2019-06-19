В Минске 21 июня начинаются II Европейские игры

Размеренный ритм жизни и летний релакс - это не про Минск во второй половине июня. 21 июня в белорусской столице открываются II Европейские игры, и город уже заполонили болельщики и транспорт с символикой этого крупнейшего международного форума с участием более чем 5000 атлетов из 50 стран. Кажется, что население города с 21 по 30 июня увеличится как минимум вдвое.

В эти дни все дороги, похоже, ведут в Минск. Дороги, заметим, скоростные. Буквально на днях было открыто движение транспорта по четырем полосам реконструированной трассы М6/Е28 Минск - Гродно - граница Польши.

Еще в понедельник пограничники отчитались о прибытии первых 1100 иностранных гостей, и с каждым днем наплыв туристов только увеличивается. И тут нет ничего удивительного, ведь иностранцы на зарегистрированных за пределами Беларуси транспортных средствах с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, в том числе с прицепами, освобождены от взимания денег за проезд по платным автодорогам.

Расширен также безвизовый въезд в страну: c 10 июня по 10 июля такую возможность получили иностранные туристы - граждане 74 государств, прибывающие не только самолетом, но и поездом либо на автомобилях или автобусах. Надо лишь соблюсти несложные требования: иметь действительные документы для выезда за границу, оригинальный или распечатанный электронный билет на соревнования II Европейских игр, полис медицинского страхования и финансовое обеспечение (около 22 евро на каждый день пребывания). Россиян это, разумеется, не касается - для них Беларусь открыта всегда.

Минск встретил многочисленных гостей свежим асфальтом и - внимание! - специальной разметкой. Хозяева Игр строго следуют требованию европейских организаторов - обеспечить доставку атлетов и членов делегаций от места проживания на соревнования или тренировки не более чем за 30 минут. Поэтому на некоторых улицах выделены полосы для специального транспорта (на них нанесена эмблема Игр), а обычным автомобилям кое-где запрещены левые повороты.

Помимо фудкорта длиной 180 метров в фан-зоне работают точки по продаже атрибутики, ярмарка народных промыслов, презентационные площадки

Сотрудники Госавтоинспекции разруливают потоки транспорта, а пик нагрузки для них начнется завтра, когда автобусы со спортсменами станут массово выезжать к местам стартов. Стоит ли гостям долго находиться за рулем, большой вопрос. По сути, весь центр Минска превратился в одну большую и многолюдную зону гостеприимства. Болельщики присматриваются к трем фан-зонам - у "Минск-Арены", "Чижовка-Арены" и у Дворца спорта. Последняя уже начала работу в самом начале проспекта Победителей. Перед палатками с фастфудом и напитками выстроились желающие отведать блюда белорусской кухни (откроем секрет: в дни проведения Игр гурманов порадуют блюдами и других национальных кухонь). Помимо фудкорта длиной 180 метров в фан-зоне работают точки по продаже атрибутики, ярмарка народных промыслов, презентационные площадки. Гости прохлаждаются под зонтиками для защиты от зноя и непогоды, наблюдают за событиями на сцене и большом экране.

В другой фан-зоне - у "Минск-Арены" - ждут семьи болельщиков в полном составе. Здесь запланированы танцы, выступления музыкантов, прямые трансляции со спортивных площадок. Все три фан-зоны будут работать до позднего вечера, а в отдельные дни - и после полуночи.

У талисмана Игр лисенка Лесика много юных помощников. Фото: Иван Яриванович

- Каждая фан-зона имеет свой формат - национальный, спортивный, молодежный, семейный, - раскрывает секреты начальник отдела организации и проведения культурной программы фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Ольга Григорьева. - Болельщикам в дни проведения Европейских игр также представят виды спорта, не вошедшие в официальную программу: историческое фехтование, петанк, бег с парашютом, различные виды борьбы. Желающие смогут принять участие в спортивных мастер-классах.

Отдохнуть и набраться впечатлений можно будет и вне фан-зон: к обслуживанию гостей Игр подключились организации культуры и искусств. Например, в музеях открыты несколько выставочных проектов. Белорусская государственная филармония проведет 12-часовой фортепианный марафон. Полное расписание спортивных и познавательно-развлекательных мероприятий доступно в инфоточках, которые начали работу вблизи соревновательных объектов, в Национальном аэропорту Минск, на автовокзале "Центральный", вокзале железнодорожной станции "Минск-Пассажирский", в Деревне спортсменов, а также в ключевых пунктах основных туристских маршрутов по Минску. Добраться к понравившемуся объекту можно на общественном транспорте - ключевые наземные маршруты и метрополитен будут в дни Игр работать практически круглосуточно.

ОГОНЬ ПРОНЕСЛИ ЧЕРЕЗ ВОСЕМЬ СТРАН

Во время церемонии открытия II Европейских игр на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" торжественным зажжением пламени в олимпийской чаше завершится эстафета "Пламя мира", стартовавшая 3 мая в Риме. Огонь Игр был пронесен через восемь стран Европы. Символ соревнований из рук в руки передавали выдающиеся спортсмены, деятели культуры и искусства, другие известные люди. На минском этапе к эстафете подключились биатлонистки Дарья Домрачева и Надежда Скардино, певец и композитор, победитель проекта "Фабрика звезд-6" Дмитрий Колдун, знаменитый балетмейстер и хореограф Валентин Елизарьев, космонавт Олег Новицкий, композитор Эдуард Ханок, певица Ядвига Поплавская, дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, артист Владимир Гостюхин, участник элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Алесь Мухин и многие другие.

Тем временем

В Минск приехала уникальная коллекция олимпийских артефактов, которая не так давно была приобретена на пожертвования крупного российского предпринимателя, главы компании "Интеррос" Владимира Потанина. По решению бизнесмена управлять коллекцией доверено Российскому международному олимпийскому университету во главе с его ректором известным историком академиком Львом Белоусовым.

Это одна из пяти крупнейших подобных коллекций в мире. А первыми ее воочию увидят участники и многочисленные гости II Европейских игр, которые официально открываются в Минске завтра, 21 июня. Выставка будет доступна для всех желающих с 21 июня по 14 июля - она разместится в Минской Ратуше. На этой площадке организаторы смогут представить около 70 предметов - это экспонаты, относящиеся в том числе к первым Играм 1896 года в Афинах, ХV Олимпийским играм в Хельсинки 1952 года, в которых впервые приняла участие сборная СССР, а также московской Олимпиаде 1980 года и зимним Играм 2014 года в Сочи. Вход решено сделать бесплатным.

Коллекция насчитывает 135 золотых, серебряных и бронзовых олимпийских медалей летних и зимних игр 1896-2014 годов, 30 факелов олимпийского огня 1936-2018 года, 39 почетных знаков, медалей и орденов 1936-1982 годов, семь кубков, статуэток, горнов Игр разных лет... Аукционная стоимость наградных медалей - от двух до 250 тысяч долларов. Цена факелов доходит до 170 тысяч долларов. За неделю до отправки коллекции в Минск в Олимпийском комитете России прошла ее презентация. Представляя артефакты, Владимир Потанин заверил, что коллекция, безусловно, будет пополняться и что главной целью его проекта является приобщение как можно большего количества людей к истории и наследию всего олимпийского движения. А Лев Белоусов уточнил: "За каждой из этих медалей стоит не просто человек, а победа. Другой такой коллекции в России нет".

Символично, что на мероприятие в Олимпийский комитет России приехали не только спортивные чиновники и журналисты, но и прославленные спортсмены, в частности, олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и Алексей Немов, а также пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. Правда, их медалей в этой коллекции нет. Как пояснила Светлана, она готова отдать свои медали для экспонирования, но только "на прокат".

Экспозиции, составленные из различных предметов коллекции, планируется выставлять на крупнейших мировых спортивных соревнованиях: после Минска артефакты поедут на Олимпийские игры в Токио (2020), затем в Пекин (2022) и Париж (2024).