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19.06.2019 13:24
Рубрика: Экономика

В Росреестре пояснили, у кого могут изъять земельный участок за мусор

Текст: Наталья Козлова
На днях много шума наделала новость о том, что скоро у нерадивых дачников могут начать забирать наделы, если они не занимаются садом-огородом, не косят траву и устроили на своей земле пожароопасную помойку. Редакция "Российской газеты" обратилась к специалистам Росреестра за разъяснением ситуации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ведомстве нашему корреспонденту рассказали, что в этом году после страшных природных пожаров в Забайкальском крае, действительно, был подготовлен указ Президента РФ "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края". В указе есть поручение правительству РФ предусмотреть механизм изъятия земельных участков за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.

Фото: M-Gucci /iStock
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Такой законопроект и подготовлен Минэкономразвития России. Почему появилась подобная проблема?

По оценкам МЧС России только за 2017-2018 годы зарегистрировано 1200 природных пожаров "с переходом на населенные пункты". Причем статистика показывает, что в 2017 году было 574 таких пожаров, а в 2018 году уже - 626. При этом 583 возгорания (48,6 процентов) пошло с земель сельскохозяйственного назначения.

За этими большими цифрами пожаров - огромный ущерб и гражданам, и государству. Безжалостные цифры только подтверждают, что ущерб от природных пожаров составил порядка 600 миллионов рублей.

Как утверждают специалисты, населенные пункты попадают в зону риска природного пожара, если правообладатели земельных участков (в основном из состава земель сельскохозяйственного назначения или лесных земель), расположенных в пятикилометровой зоне от населенного пункта, не соблюдают требования пожарной безопасности.

Члены СНТ могут не беспокоиться. В Росреестре в первую очередь подчеркнули, что законопроект не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ. Поскольку люди, проживающие на этих территориях, в непосредственной близости от источника пожара, при его возникновении, являются пострадавшей стороной.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Второй важный момент - изъятие имущества у собственника является крайней мерой и в данном случае речь идет о гражданах, которые систематически уклоняются от выполнения законных требований федерального органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

По разъяснениям Росреестра, категорией риска являются земельные участки, находящиеся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это, по данным МЧС, в основном земли сельскохозяйственного назначения или земли, покрытые лесными насаждениями. Следовательно, правообладателям таких участков в первую очередь необходимо ознакомиться с правилами пожарной безопасности (постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390) и неукоснительно их соблюдать во избежание неприятностей.

Стоит добавить, что первая редакция законопроекта, размещенная для публичного обсуждения, была предметом рассмотрения на согласительном совещании в Минэкономразвития России 13 июня текущего года. После доработки законопроект будет направлен на повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Прямая речь

Виктория Абрамченко, Заместитель министра экономического развития Российской Федерации, руководитель Росреестра

- Каждый год природные пожары наносят большой ущерб людям, пострадавшим в огне. Страдает экономика регионов, в которых случаются пожары. Природоохранному комплексу наносится огромный ущерб, поскольку выгорают большие площади лесных насаждений. Законопроект Минэкономразвития направлен, в первую очередь, на защиту жизни и здоровья граждан.

Экономика Недвижимость Земля Правительство Минэкономразвития Росреестр
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