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19.06.2019 16:50
Рубрика: В мире

В Совбезе РФ не исключают обострения ситуации на Корейском полуострове

Текст: Иван Петров
Уже в следующем году возможно очередное обострение обстановки вокруг Корейского полуострова. Об этом в среду в Уфе в кулуарах международной встречи по безопасности журналистам рассказал замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По его словам, это произойдет, если США не удастся убедить КНДР в серьезности своих намерений наладить с этим государством отношения.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Полагаем, нужно уделить больше внимание тем целям и задачам, которые стоят перед Пхеньяном. Следует с пониманием отнестись к приоритетам северокорейской стороны. В частности, нужно помнить, что ранее КНДР были даны заверения в поэтапном характере процесса, а также обещаны международные гарантии безопасности", - цитирует РИА Новости Венедиктова.

США поверили в денуклеаризацию КНДР

Замсекретаря Совбеза напомнил, что в апреле Ким Чен Ын заявил, что у США есть время до конца текущего года для того, чтобы изменить подход к переговорам. "Не приходится сомневаться в том, что если Госдепартаменту не удастся убедить Пхеньян в серьезности своих намерений наладить отношения с северокорейцами, то уже в 2020 году нас ждет обострение обстановки вокруг Корейского полуострова", - пояснил он, добавив, что ситуация вокруг Корейского полуострова остается "одной из наиболее сложных проблем международной безопасности".

"Мы видим, что и Пхеньян, и Вашингтон стремятся делать шаги в направлении мирного разрешения противоречий, и это не может не вызывать наше одобрение. Мы неоднократно заявляли о поддержке инициатив Дональда Трампа, нацеленных на поиск компромиссных решений, а также высоко отзывались о готовности Ким Чен Ына идти навстречу США", - отметил Александр Венедиктов.

Путин не видит альтернативы мирному урегулированию в Корее

Но вместе с тем ряд обстоятельств ухудшают перспективы скорого урегулирования на Корейском полуострове. "Во-первых, санкционный ресурс воздействия на КНДР исчерпан практически полностью: в арсенале международного сообщества уже не остается дипломатических средств в ответ на возможное прекращение Пхеньяном моратория на проведение ракетно-ядерных испытаний. Во-вторых, США вступают в активную фазу предвыборной гонки, и любая их внешнеполитическая уступка будет рассматриваться как потеря авторитета в глазах избирателей. В-третьих, у нас складывается впечатление, что из корейской ядерной проблемы решили сделать разменную карту для реализации других задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это никак не может упростить распутывание сложившегося там непростого клубка противоречий", - пояснил Венедиктов.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп не испугался запусков ракет КНДР

Напомним, 4 мая текущего года стало известно о запуске КНДР нескольких "объектов" в сторону Японского моря. Об этом сообщил комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. Позднее в Токио уточнили, что до экономической зоны Японии не долетела ни одна ракета.

В предыдущий раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года. После этого Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.

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