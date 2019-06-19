Спецпредставитель Госдепа по делам Украины Курт Волкер полагает, что киевские власти созрели до того, чтобы покупать в США оружие, а не выклянчивать его у Пентагона. Такое заявление он сделал на посвященных Украине слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Волкер был не единственным докладчиком по теме Украины: в необходимости расширения "летальной помощи" Вооруженным силам Украины (ВСУ) сенаторов убеждал и бывший посол США на Украине Джон Хербст. "Я приветствую президента Трампа за его решимость в предоставлении оружия Украине. Однако США должны рассмотреть возможность предоставить больше систем "Джавелин" Украине, а также обеспечить ее большим количеством контрбатарейных радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев", - озаботился нуждами карателей из ВСУ нынешний директор Евразийского центра Атлантического совета Хербст. По его словам, Киеву также нужны скоростные катера и противокорабельные ракеты.

Волкер также говорил все больше об оружии, но с важной смысловой поправкой: Украине пора самой оплачивать закупки оружия, за рамками ежегодно выделяемой из военного бюджета США помощи. "Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что власти Украины намерены это сделать", - сказал американский дипломат.

Украине придется оплачивать закупки оружия, за рамками выделяемой из бюджета США помощи

Напомним, во вторник Конгресс одобрил передачу военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. Заметим, что нынешняя помощь по объему будет меньше, чем в предыдущие годы - ранее это было 350-500 миллионов. Всего же с 2014 года Киев получил от Пентагона помощь примерно на 1,5 миллиарда долларов. Впрочем, у этой помощи есть особенность: Украина не получает эти деньги напрямую - в Пентагоне на свое усмотрение, с учетом проведенных с Киевом консультаций, определяют, что и когда поставлять ВСУ. В результате - и об этом пишут даже "патриотические" местные СМИ - украинская армия, за редкими исключениями, получает устаревшее, а зачастую и списанное оборудование. К примеру, немало нареканий вызвали полученные из-за океана автомобили "Хамви". Мало того, что многие автомобили были выпущены в конце 80-х годов и участвовали в освобождении Кувейта, на Украину они прибыли фактически в нерабочем состоянии. Рассохшиеся покрышки, отсутствие аккумуляторов и обещанного бронирования, коррозия и разбитые стекла, общая неприспособленность к боевым действиям в зимних условиях - лишь малая часть претензий, выдвинутых украинскими военными к "дареным коням". Похожая история произошла и с двумя списанными катерами береговой охраны типа "Айленд", которые были переданы Украине. При этом доставка техники, ремонт, авторизованный сервис и закупка в США запчастей в сумму "помощи" не входили, и послушно оплачивались Киевом. Уменьшение суммы помощи и намек Волкера на необходимость оплаты можно считать частью общей стратегии США в отношениях с сателлитами. Как известно, Трамп предпочитает продавать оружие союзникам, даже если оно им не сильно нужно, а не передавать безвозмездно.