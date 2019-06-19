Волкер был не единственным докладчиком по теме Украины: в необходимости расширения "летальной помощи" Вооруженным силам Украины (ВСУ) сенаторов убеждал и бывший посол США на Украине Джон Хербст. "Я приветствую президента Трампа за его решимость в предоставлении оружия Украине. Однако США должны рассмотреть возможность предоставить больше систем "Джавелин" Украине, а также обеспечить ее большим количеством контрбатарейных радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев", - озаботился нуждами карателей из ВСУ нынешний директор Евразийского центра Атлантического совета Хербст. По его словам, Киеву также нужны скоростные катера и противокорабельные ракеты.
Волкер также говорил все больше об оружии, но с важной смысловой поправкой: Украине пора самой оплачивать закупки оружия, за рамками ежегодно выделяемой из военного бюджета США помощи. "Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что власти Украины намерены это сделать", - сказал американский дипломат.
Напомним, во вторник Конгресс одобрил передачу военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. Заметим, что нынешняя помощь по объему будет меньше, чем в предыдущие годы - ранее это было 350-500 миллионов. Всего же с 2014 года Киев получил от Пентагона помощь примерно на 1,5 миллиарда долларов. Впрочем, у этой помощи есть особенность: Украина не получает эти деньги напрямую - в Пентагоне на свое усмотрение, с учетом проведенных с Киевом консультаций, определяют, что и когда поставлять ВСУ. В результате - и об этом пишут даже "патриотические" местные СМИ - украинская армия, за редкими исключениями, получает устаревшее, а зачастую и списанное оборудование. К примеру, немало нареканий вызвали полученные из-за океана автомобили "Хамви". Мало того, что многие автомобили были выпущены в конце 80-х годов и участвовали в освобождении Кувейта, на Украину они прибыли фактически в нерабочем состоянии. Рассохшиеся покрышки, отсутствие аккумуляторов и обещанного бронирования, коррозия и разбитые стекла, общая неприспособленность к боевым действиям в зимних условиях - лишь малая часть претензий, выдвинутых украинскими военными к "дареным коням". Похожая история произошла и с двумя списанными катерами береговой охраны типа "Айленд", которые были переданы Украине. При этом доставка техники, ремонт, авторизованный сервис и закупка в США запчастей в сумму "помощи" не входили, и послушно оплачивались Киевом. Уменьшение суммы помощи и намек Волкера на необходимость оплаты можно считать частью общей стратегии США в отношениях с сателлитами. Как известно, Трамп предпочитает продавать оружие союзникам, даже если оно им не сильно нужно, а не передавать безвозмездно.