Видео: Саакашвили пробежал через фонтаны в Одессе

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пробежал по уличному фонтану в Одессе, не обращая внимания на окружающих. Видеозапись этого политик затем выложил на своей странице в Facebook.

"В Мариуполе хорошие фонтаны, но в Одессе не хуже", написал Саакашвили.

Ранее через фонтан в Мариуполе пробежал новый президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее через фонтан в Мариуполе пробежал новый президент Украины Владимир Зеленский, чтобы сократить дорогу до автомобиля.

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство в конце мая, после чего экс-губернатор тут же вернулся на Украину.