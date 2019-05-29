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29.05.2019 21:21
Рубрика: В мире

Саакашвили вернулся на Украину

Текст: Юрий Когалов

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Как отмечают местные СМИ, в киевском аэропорту Борисполь его встречала целая делегация. При этом охрана аэропорта тщательно всех проверяла.

Саакашвили воспользовался возможностью поблагодарить президента Владимира Зеленского, вернувшего ему украинское гражданство. "Зеленский показал этим шагом, что способен на смелые, быстрые решения", - отметил Саакашвили, назвал нового главу государства "независимым политиком", "способным многих удивить".

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Экс-глава Одесской области также отметил, что не собирается принимать участие в ближайших парламентских выборах. По его словам, он прибыл в новую страну и намерен сначала осмотреться, однако готов предложить свою помощь Зеленскому. "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине", - заявил Саакашвили, добавив, что не намерен никому мстить.

Ранее он назвал заведенное против него дело сфальсифицированным и обвинил в этом экс-президента Петра Порошенко. "Я думаю, что новый прокурор посмотрит на все эти дела и все на этом закончится", - заявил Саакашвили.

Напомним, экс-президент Грузии пришел в украинскую политику в 2015 году. Порошенко дал ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. Однако уже в 2016 году между ними возник конфликт, президент обвинил Саакашвили в невыполнении обещаний по развитию региона. В конце концов, он снял его с должности, а затем лишил украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, однако она до сих пор не рассмотрена. В феврале 2018 года власти Украины выслали политика в Польшу.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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