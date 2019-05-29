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29.05.2019 14:36
Рубрика: В мире

Партия Саакашвили примет участие в парламентских выборах на Украине

Текст: Юрий Когалов

Партия экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" примет участие в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля. Об этом, как пишут местные СМИ, проинформировал один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.

"Мы пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила. Участие в выборах сегодня - это не то что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов", - заявил Сакварелидзе.

Кравчук объяснил причины вернуть Саакашвили гражданство

Сам Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, пообещал "осторожно" возвращаться в политику. Заведенное против него дело он назвал сфальсифицированным и обвинил в этом экс-президента Петра Порошенко. "Я думаю, что новый прокурор посмотрит на все эти дела и все на этом закончится", - заявил Саакашвили.

На Украину он планирует вернуться сегодня, 29 мая. Украинский консул в Варшаве уже передала ему удостоверение личности, с которым он сможет пересечь границу.

Напомним, в конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже тот подал жалобу на это решение в украинский суд, однако она до сих пор не рассмотрена. В феврале 2018 года власти Украины выслали Саакашвили в Польшу.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Михаил Саакашвили
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