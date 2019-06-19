Вышел трейлер сериала "Пацаны" от авторов "Проповедника"

Угрюмый растарах, "мясо" и нецензурщина приветствуют зрителя в новом трейлере сериала "Пацаны" (The Boys) - телеадаптации брутального комикса, выходившего в 2006-2012 годах и пользующегося заслуженно культовой славой.

Сценарий шоу написал Эрик Крипке ("Сверхъестественное"), продюсеры и соавторы - создатели "Проповедника" Сет Роген и Эван Голдберг.

В основе - одноименные сочинения в картинках Гарта Энниса ("Проповедник") и Дэрика Робертсона, рассказывающее про изнанку супергеройской жизни альтернативного мира и отряд особых отморозков, призванных ЦРУ карать распоясавшихся сверхлюдей. Что выливается в… - см. видео.

В ролях: Карл Урбан, Чейс Кроуфорд ("Сплетница", "Сделка с Дьяволом"), Дженнифер Эспозито ("Крученый город"), Нэйтан Митчелл ("Сверхъестественное". "Я - зомби"), Джек Куэйд ("Голодные игры", "Винил").

Премьера - 26 июля на Amazon Prime.

Предыдущий трейлер - здесь.