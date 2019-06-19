За ГИБДД сохранят обязанность выдавать регистрационные знаки

Напомним, что согласно закону о регистрации, который вступает в силу с 4 августа этого года, ГИБДД будет только присваивать номера при регистрации машин. А сами регистрационные знаки автомобилисты будут покупать в центрах, которые занимаются их изготовлением, на основании полученных в Госавтоинспекции документов.

Эти поправки были внесены комитетом Госдумы по транспорту совместно с МВД в связи с тем, что обеспеченность регионов компаниями, которые изготавливают номера - крайне низкая. Только в 11 субъектах уровень обеспеченности пунктами изготовления номеров оценивается как достаточный. Но примерно в половине субъектов они находятся на удалении более 100 км от регистрационных подразделений. А на Чукотке и в Ненецком автономном округе их нет вовсе. Поэтому предлагается сохранить за ГИБДД право закупать и выдавать знаки.

Сложность заключается в том, что закон уже подписан президентом. А вступит в силу он только 4 августа. Вносить поправки в документы с таким статусом - нонсенс. Тем не менее, как пояснил "РГ" глава комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев, не надо волноваться. Поправки прошли первое чтение, а оставшиеся чтения Госдума успеет провести до вступления в силу закона. То есть без номеров никто не останется.

Понятно, что ГИБДД будет выдавать регистрационные знаки только там, где у автомобилистов нет возможности купить их у производителей.

Сложность возникнет у ГИБДД. Ведомству придется закупать эти знаки. Но одновременно с законом вступит в силу ГОСТ, который позволит автовладельцам получать нестандартные номера. Например, на мотоциклы или японские автомобили. Каким образом в Госавтоинспекции высчитают необходимое количество нестандартных номеров - неизвестно.

Напомним, что ранее в некоторых СМИ прозвучала информация о том, что правительство одобрило поправки, в соответствии с которыми номера на транспорт будут присваиваться с кодом региона по месту регистрации автовладельца. Но именно это регулируют правила регистрации транспорта, которые утверждаются постановлением правительства. Это постановление уже прошло общественное обсуждение и теперь проходит стадию оценки регулирующего воздействия. В общем, находится на прямой до стадии подписания. К законопроекту, который обсудила правительственная комиссия, это не имеет отношения.

Абсолютно не понятно, чем присвоение кода региона по месту регистрации вызвало возмущение. Такая практика была до того, как регистрировать машины позволили в любом подразделении независимо от места жительства. Но когда было разрешено регистрировать машины в любом подразделении без территориальной привязки, у ГИБДД не было выбора, кроме того, как присваивать номера с кодом того региона, в котором происходит регистрация. Других номеров в подразделениях просто не было.

При присвоении номера без выдачи регистрационного знака порядок упрощается, и ГИБДД может присвоить номер с кодом региона по месту регистрации автовладельца.

При этом сохраняется порядок покупки машин с номерами. Никто не заставит их перерегистрировать, даже если на номерах код другого региона. Также сохраняется порядок оставления за собой номера в случае продажи машины. При этом срок хранения такого номера увеличивается до бесконечности. Сейчас хранить знаки ГИБДД может в течение года. Но при вступлении в силу всех нормативных актов ГИБДД придется хранить не металлические знаки, а просто номера в базе данных.