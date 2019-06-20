Дорогой брат Hyundai Creta: Kia представила новый кроссовер Seltos

В индийском Дели Kia презентовала новую глобальную модель - кроссовер Seltos. Автомобиль появится в продаже в азиатском регионе уже во второй половине этого года, будет доступен в США и доберётся до нашей страны.

Ну что ж, давайте поближе познакомимся с автомобилем, на который корейский автопроизводитель возлагает большие надежды. Точных габаритов Kia Seltos на презентации не сказали, молчат об этом и локальные СМИ. Визуально новинка крупнее Hyundai Creta, и это косвенно подтверждают слова представителей марки о "лучших в классе показателях полезного объёма".

Напомним, что Seltos был назван в честь сына Геркулеса - Кельта (Celtos), отличающегося твёрдым характером и смелостью (разумеется, у него было и божественное телосложение). Первая буква была заменена, и S в данном случае символизирует скорость (Speed) и динамичность (Sportiness).

Философия имени полностью отражена во внешнем облике кроссовера Seltos. В дизайне стоит отметить его сложность, которая заставляет глаз цепляться за детали и рассматривать их: передняя оптика, колёсные диски, узор решётки радиатора и её текстурированное хромированное обрамление, фонари, структура которых создаёт ярко выраженный трёхмерный эффект.

"Высочайший уровень безопасности и самых передовых технологий, ранее недоступных в этом сегменте", - так охарактеризовали Seltos на презентации.

Салон выглядит не бедно, с основательной претензией на премиальность. То, что новинка от Kia окажется в этом плане выше рангом, чем Hyundai Creta, было понятно после публикации официальных изображений интерьера Seltos, а поэтому и стоить будет дороже. Однако некоторые российские автомобильные СМИ, воспользовавшись примитивной методикой вычисления, заявили, что Seltos окажется дешевле Creta, очевидно забыв о том, что у моделей может быть абсолютно разная аудитория и, соответственно, позиционирование.

Кроссовер Kia будет доступен с кожаным салоном с красивой ромбовидной прострочкой на подушках передних кресел (доступна также вентиляция), информационно-развлекательным комплексом с исполинской, по сравнению с Creta, диагональю экрана 10,25 дюйма, 8-дюймовым проекционным дисплеем, камерой кругового обзора, атмосферной подсветкой салона и аудиосистемой Bose с восемью динамиками, которая, как уверяют в Kia, является эксклюзивным предложением для сегмента кроссоверов B-класса.

Моторная гамма для корейского рынка включает в себя турбированный 1.6 T-GDI мощностью 177 л.с., 149-сильный атмосферник объёмом 2.0 литра и дизель на 1.6 литра с отдачей под 136 л.с. Список вариантов трансмиссий богатый, но без "ручки": 7-ступенчатый преселективный "робот", классический 6-скоростной "автомат" и вариатор. Доступна система Drive Mode Select с тремя режимами работы ездовой электроники: Eco, Normal, Sport.

В Индии набор силовых агрегатов другой: бензиновый атмосферник объёмом 1.5 литра в паре с МКП и вариатором в качестве альтернативы, 1.4 T-GDI, работающий в паре с роботизированной трансмиссией, и 1.5-литровый дизель, которому отрядили "механику" и "автомат". Индийские коллеги пишут, что автомобиль в спецификации для рынка их страны даже получил систему выбора режима движения в зависимости от дорожного покрытия (мокрое, грязь или песок). У версии с 1.4 T-GDI на борту красуется шильдик "GT Line", в салоне есть красные акценты, рулевое колесо имеет руль с плоской нижней частью, а в бамперах блестят глянцевые вставки опять же красного цвета.

Список двигателей и коробок передач для России пока не разглашается, возможно потому, что до конца не определён. В российском представительстве обещали рассказать подробности ближе к премьере Kia Seltos для нашей страны, дата которой пока неизвестна. Что касается полного привода - официально о нём не сказали ни слова, но конструктивно Seltos имеет все возможность получить версии 4х4. Известно, что сборку для Южной Кореи и Индии наладят на местных заводах в Гваньчжу и Андра Прадеш (округ Анантапур) соответственно. Предполагается, что Seltos, который будет продаваться в РФ, получит "прописку" на калининградском "Автоторе", в противном случае импорт сделает кроссовер не очень привлекательным предложением.

Предполагается, что цена на Kia Seltos в Индии будет находиться в диапазоне от 11 до 17 лакхов, то есть от 1 009 000 до 1 560 000 рублей по курсу на 20 июня 2019 года. Напомним, Hyundai Creta в РФ стоит от 957 000 рублей.