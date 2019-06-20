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20.06.2019 23:52
Рубрика: Административное право

Пятнадцать суток отменят

В МВД рассказали о проекте нового КоАП
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск № 132 (7890)
Эксперты предлагают сократить количество составов в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, отказаться от наказаний за повторные нарушения и такой меры, как арест, а также расширить полномочия инспектора на дороге.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Такие предложения прозвучали на научно-практической конференции, посвященной 45-летию научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Одной из главных тем для обсуждения стала концепция КоАП, утвержденная правительством, а также то, как ее превратить в полноценный Кодекс. Тем более что проект этого документа должен быть готов уже к 1 марта 2020 года, а вступить в силу Кодекс должен с 1 января 2021 года. В процессе обсуждения начальник административно-правового управления департамента МВД России Дмитрий Газизов отметил, что КоАП практически превратился в экономический рычаг. По его словам, даже в пояснительных записках к проектам поправок в Кодекс пишут, что штрафы позволят пополнить бюджет.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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При этом, как только вводится какая-то норма, ее пытаются подтвердить в КоАП, из-за чего он продолжает распухать. Как считают эксперты, необходимо сократить количество нарушений и вывести из учетов фотовидеофиксацию нарушений. В прошлом году к ответственности по КоАП было привлечено 140 миллионов человек, из них 105 - по фотовидеофиксации. При этом 80 процентов за превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Между тем, когда организации запрашивают данные о привлечении того или иного человека к ответственности, то предоставляются и такие данные. То есть любой автовладелец оказывается злостным нарушителем.

Также, как считает Дмитрий Газизов, необходимо сокращать судейскую компетенцию и расширять полномочия инспекторов. В суды в прошлом году было направлено 6,5 млн административных дел, из них от МВД - 4,5 млн. Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может. По мнению Газизова, надо отменить и такую меру наказания, как административный арест. Людям приходится стоять в очередь, чтобы отбыть арест - на всех не хватает мест. К тому же содержание арестованного обходится в 820 рублей в сутки. При этом 70 процентов арестов у нас назначаются на срок до 3 суток. Поэтому эксперт считает, что нужно отказаться от ареста вовсе, а вместо этой меры ввести превентивное задержание на срок до 48 часов.

В прошлом году к ответственности за административные правонарушения было привлечено 140 млн человек

В то же время, как отметил замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин, сокращать количество нарушений надо сбалансированно. Надо понимать, что очень сложно будет заставлять выполнять то, за что отсутствует наказание. Поэтому, по его мнению, довольно трудно будет отказаться от каких-либо составов правонарушений.