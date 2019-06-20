Глава МВД Грузии призвал протестующих подчиниться полиции

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария призвал демонстрантов, штурмующих здание законодательного органа, подчиниться полиции.

"В первую очередь, я призываю каждого гражданина, который стоит на площади и, может быть, выражает справедливый протест, однозначно подчиниться требованиям полиции. То, что тут происходит, называется штурмом государственных институтов", - отметил глава ведомства, которого цитирует ТАСС.

Демонстранты в настоящий момент пытаются прорваться в здание парламента и требуют отставки главы МВД Георгий Гахария и председателя парламента Ираклия Кобахидзе.

По некоторым данным, спикер парламента Ираклий Кобахидзе из-за событий в Тбилиси прервал свой официальный визит в Азербайджан и возвращается в Грузию. Некоторые СМИ отмечают, что он готовится подать в отставку.

Поводом к стихийному митингу стало участие российского депутата Сергея Гаврилова в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Парламентарий на открытии заседания сидел в кресле председателя парламента, что вызвало недовольство грузинской оппозиции. Оппозиционные силы сорвали заседание и облили Гаврилова водой.

В итоге российские делегаты вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии до завершения мероприятия и переместиться в гостиницу, которая была вскоре окружена пикетчиками. Позже российские представители приняли решение досрочно покинуть Тбилиси и отправились в аэропорт. По пути активисты забросали их бутылками с водой и яйцами.