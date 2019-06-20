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20.06.2019 15:35
Рубрика: Работа власти

Главе Госавтоинспекции показали, как работает электронный путевой лист

Текст: Владимир Баршев
Электронный путевой лист, удаленная медицинская проверка водителя, контроль за скоростным режимом и резкими маневрами и другие технологии, позволяющие контролировать водителей, были продемонстрированы начальнику Госавтоинспекции МВД России Михаилу Черникову в штаб-квартире компании "Яндекс".
Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников изучает, как оформляется электронный путевой лист. Фото: Пресс-служба ГУ ОБДД МВД РФ Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников изучает, как оформляется электронный путевой лист. Фото: Пресс-служба ГУ ОБДД МВД РФ
Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников изучает, как оформляется электронный путевой лист. Фото: Пресс-служба ГУ ОБДД МВД РФ

Впервые был представлен разработанный в России рабочий прототип электронного путевого листа для общественного, коммерческого и служебного транспорта. Напомним, что такой лист оформляется и сейчас, но только на бумаге, всеми, кто занимается перевозками грузов и пассажиров. В том числе такси. Однако бумажный вариант легко подделывается.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Технология электронного путевого листа позволяет упростить обязательные предрейсовые осмотры: технический - для автомобиля, и медицинский - для водителя. Предлагается проводить такие осмотры в удобных водителям местах, например, на АЗС, используя электронные технологии, в том числе удаленного медосмотра. Результаты осмотров фиксируются в электронной базе данных, открытой для контролирующих госорганов. Через эту базу можно проверить наличие электронного путевого листа у водителя так же, как сейчас проверяется водительское удостоверение или полис ОСАГО.

Также был продемонстрирован удаленный мониторинг скорости и отслеживание некомфортной манеры управления транспортным средством: резких перестроений, торможений и наборов скорости. При выявлении такого поведения водителя система может заблокировать возможность использовать транспортное средство. Это должно обезопасить каршеринговые компании от неаккуратных водителей. Да и на дорогах станет поспокойнее.

В рамках презентации продемонстрировано устройство, позволяющее контролировать уровень внимания и усталости водителя, систему идентификации водителя по биометрическим данным. Кроме того, в сервисе действует систематический фотоконтроль подключенных автомобилей, Центр безопасности в приложении для пассажиров и методика выявления ДТП.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Михаил Черников отметил, что за последние годы совершен прорыв в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Это касается как беспилотных технологий, так и внедрения передовых инфраструктурных решений для дорожной отрасли. Представленные технологии со временем смогут существенно повлиять на состояние дорожной безопасности, однако при этом необходимо, чтобы законодательное регулирование указанной сферы не отставало от технологического прогресса.

Михаил Черников подчеркнул, что, со своей стороны Госавтоинспекция развивает федеральную информационную систему, которая может стать платформой для интегрирования представленных сегодня сервисов в единую уникальную информационную систему.

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