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Рубрика: Экономика

Куда подтолкнет курс рубля Федрезерв США

Текст: Роман Маркелов

Федеральная резервная система (ФРС) США не стала менять базовую ставку, но фактически убедила рынок в ее снижении в ближайшие несколько месяцев. Такой расклад должен вернуть интерес к рисковым активам, включая российскую валюту.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Рынок может увидеть падение евро до минимума с начала 2018 года

Федрезерв осторожно, но все же подал рынкам сигнал о своей готовности к снижению ставки в перспективе ближайших месяцев в случае ухудшения экономических прогнозов и снижения ожиданий по инфляции, указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По результатам прошедшего в среду заседания ФРС эксперт видит умеренный потенциал для возвращения роста рыночных аппетитов к покупке риска, а также к дискретному ослаблению доллара на валютном рынке, что может оказать соответствующую поддержку всей группе рисковых активов, в том числе нефти и рублю.

На этом фоне российская валюта может закрепиться ниже отметки 64 рублей за доллар, а курс рубля в паре с евро - ослабеть, допускают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Вместе с тем, по мнению Покатовича, на саммите "Большой двадцатки" на следующей неделе США и Китай могут снизить уровень взаимной жесткости. И по итогам встречи лидеров двух стран вернуться к торговым переговорам. Это должно придать дополнительный импульс к покупкам активов развивающихся рынков, считает он.

До конца недели прогнозным диапазоном курса можно считать 63,5-65 рублей за доллар, говорит Покатович.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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