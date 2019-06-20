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20.06.2019 19:25
Рубрика: Экономика

Курс евро опустился ниже 71 рубля

Текст: Роман Маркелов

Биржевой курс евро опустился в четверг ниже 71 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже. В последний раз евро падал до этой отметки 6 апреля 2018 года.

На минимуме евро вечером в четверг снижался до 70,97 рубля. Курс доллара на Московской бирже в четверг также падал до минимумов августа прошлого года, доходя до показателя 62,93 рубля.

Курсы доллара и евро падают к рублю на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сохранил базовую ставку на уровне 2,25-2,5 процента. При этом тональность релиза по ставке и последующие заявления главы ФРС Джерома Пауэлла укрепили уверенность рынка в скором начале цикла снижения ключевой ставки, что спровоцировало волну снижения доходностей и рост цен активов, следует из обзора директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимира Брагина.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
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В условиях замедления инфляции и темпов роста ВВП на развивающихся рынках центральные банки развивающихся стран могут перейти к более активному снижению процентных ставок. Это касается и других ключевых центробанков (Европейского центробанка (ЕЦБ), Банка Англии, Банка Японии), которые еще до июньского заседания ФРС озвучили готовность к смягчению денежно-кредитной политики, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По мнению Брагина, ФРС в обозримом горизонте перейдет к снижению ставок, так как оно скоро может потребоваться для сглаживания последствий циклического замедления экономического роста, так что разворот тенденции к снижению долларовых доходностей маловероятен. Но одновременно есть и высокие краткосрочные риски, связанные с излишне агрессивными рыночными ожиданиями снижения ставок, считает Брагин.

Также во вторник глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. Его заявление уже тогда спровоцировало падение курса евро на мировых рынках и повысило спрос на активы развивающихся рынков.

Позитив в рубле может сохраниться вплоть до саммита G20 28-29 июня, в рамках которого президент РФ Владимир Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". При этом реакция Конгресса США на предыдущие встречи глав двух стран проявлялась в обострении санкционной риторики в отношении России, добавляют они.

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