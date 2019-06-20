Lada объяснила, почему Xray так продается

Продажи Lada Xray и Xray Cross падают третий месяц подряд, несмотря на то, что сегмент кроссоверов и "паркетников" в настоящее время находится на подъёме.

В пресс-службе компании "Российской газете" рассказали, почему модель пока не очень популярна на отечественном рынке: "У каждого производителя своя стратегия продвижения той или иной модели на рынке. Lada с начала 2019 года делала акценты на другие семейства автомобилей, которые позволили марке, в сочетании с поддержкой государственных программ стимулирования российского рынка, укрепить позиции в рейтинге продаж. Тем не менее Lada Xray остается важным продуктом, поэтому компания старается диверсифицировать предложение и прикладывает усилия для продвижения модели".

В компании также отметили, что в конце 2018 года на рынке появился Lada Xray Cross, на долю которого приходится порядка 40% от общего объёма продаж семейства Xray.

"Более того, скоро в продажу поступит Lada Xray Cross c новой автоматической трансмиссией", - добавили в пресс-службе Lada.

Напомним, производство Lada Xray Cross с двигателем Альянса и вариатором Jatco стартовало в Тольятти на АвтоВАЗе 19 июня. Компания пока не оглашала ни цен на новинку, ни сроков её появления в дилерской сети бренда.