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20.06.2019 21:36
Рубрика: В мире

Суд или шантаж?

В США россиянку фактически сделали заложницей
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Неделя № 133(7891)
Федеральный окружной суд города Уичи­то (штат Канзас) приговорил к 7 годам тюрьмы мать троих детей Богдану Осипову, имеющую гражданство России и США. Судья дал ей такой срок за якобы совершенное похищение собственных детей и требование к отцу-американцу платить алименты. Процесс длился с сентября 2017 года, когда Осипова была арестована, и подвергся острой критике в России, где американскую сторону упрекнули в предвзятости к соотечественникам и "правовом беспределе".
Богдане Осиповой по решению американского судьи грозит 7 лет тюрьмы. Фото: Vesti.ru Богдане Осиповой по решению американского судьи грозит 7 лет тюрьмы. Фото: Vesti.ru
Богдане Осиповой по решению американского судьи грозит 7 лет тюрьмы. Фото: Vesti.ru

Американский суд фактически умышленно оставил троих несовершеннолетних без матери, при том что их отец-американец отказывается платить алименты. Более того, происходящее фактически является неприкрытой попыткой американской Фемиды шантажировать российское правосудие, используя мать троих детей как заложницу. В 2013 году у Осиповой, проживавшей в США, и бывшего военного Брайана Мобли родилась первая дочь. Но в 2014 году Мобли подал на развод. Осипова с сыном от предыдущих отношений и дочерью перебралась в Россию, где позже родилась вторая дочь от американца. Она заявляла о проявлениях "домашнего насилия", но суд эти аргументы не учел, сославшись на отсутствие доказательств.

Российский суд оформил ее развод с Мобли и обязал отца платить алименты. Но Мобли отказался и обратился в американский суд, который принял решение оставить детей с отцом из-за того, что Осипова якобы вывезла их из США без согласования с ним. Хотя, как следует из представленной в суде переписки в Skype, Мобли был в курсе ее планов и приветствовал их.

Осипову решение американского суда не устроило. Ведь передача полной опеки отцу над двумя маленькими детьми - случай исключительный для судебной практики США. Сейчас новой нормой становится совместное воспитание. Осипова сама приехала в Уичито в сентябре 2017 года с тем, чтобы решить вопрос о совместной опеке. Но два дня спустя ее арестовали по иску экс-супруга, обвинив в похищении собственных детей. Более того, в США суд счел "вымогательством международного масштаба" ее требования к отцу выплатить алименты.

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Во время слушаний Осипова даже согласилась на возвращение девочек в США, но российский суд, руководствуясь интересами детей, имеющих гражданство РФ, не дал разрешения на их выезд за границу.

Власти США готовы освободить Осипову, но только в том случае, если ее общие с Мобли дочери вернутся в Америку. Такое условие поставил судья Эрик Мелгрен. Во время оглашения вердикта он признал, что это теперь больше зависит от решения суда в России, а не подсудимой. А значит, приговор - не что иное, как попытка надавить на российское правосудие.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова указала, что решение суда оставляет троих несовершеннолетних детей без матери, что противоречит Конвенции ООН о правах ребенка. Кстати, США - единственное из государств ООН, так и не ратифицировавшее конвенцию.

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